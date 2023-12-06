國產飛機C919及ARJ21下周二訪港 C919下周六將飛越維港

繼日前國家航天員訪港後，國家研製的國產飛機C919和ARJ21亦將於下周二至周日訪港，活動由民航處及機管局合辦，今次將是C919飛機首次出訪中國內地以外的城市。飛機訪港期間，將在香港國際機場進行靜態展示，C919飛機更會於維多利亞港上空作飛行演示。行政長官李家超表示，是次國產飛機訪港，體現國家對本港航空業發展，以及作為國際航空樞紐的重視。
兩架國產飛機將於本月12日下午抵達香港國際機場，屆時會在機場舉行水門禮迎接，翌日上午民航處及機管局會在停機坪舉行歡迎儀式。當日下午及隨後兩天，兩架飛機會停泊在香港國際機場固定區域範圍作靜態展示，並安排獲邀的海外及本地航空業界代表，以及青年團體、地區組織等代表登機參觀。
活動的另一個重點是下周六上午約10時30分至11時的飛行演示活動。民航處表示，若當日天氣情況許可，C919飛機將於上午約10時30分由香港國際機場起飛，並由西至東進入並飛越維多利亞港上空，環繞港島翱翔兩圈。當日下午，中國商用飛機有限責任公司的代表將應邀在民航處總部與青少年會面，分享有關C919及ARJ21兩架飛機的知識和發展。兩架飛機將於17日下午返回上海。
ARJ21是國家首架自主設計並製造的渦扇支線客機，2016年投入商業營運，並於去年正式交付海外客戶，進入國際巿場。C919飛機是嚴格按照國際通行適航標準設計、製造和適航審定的大型客機。首架商用C919飛機於2022年12月交付航空公司，並在本年投入服務。