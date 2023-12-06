國產飛機C919及ARJ21下周二訪港 C919下周六將飛越維港

繼日前國家航天員訪港後，國家研製的國產飛機C919和ARJ21亦將於下周二至周日訪港，活動由民航處及機管局合辦，今次將是C919飛機首次出訪中國內地以外的城市。飛機訪港期間，將在香港國際機場進行靜態展示，C919飛機更會於維多利亞港上空作飛行演示。行政長官李家超表示，是次國產飛機訪港，體現國家對本港航空業發展，以及作為國際航空樞紐的重視。

兩架國產飛機將於本月12日下午抵達香港國際機場，屆時會在機場舉行水門禮迎接，翌日上午民航處及機管局會在停機坪舉行歡迎儀式。當日下午及隨後兩天，兩架飛機會停泊在香港國際機場固定區域範圍作靜態展示，並安排獲邀的海外及本地航空業界代表，以及青年團體、地區組織等代表登機參觀。