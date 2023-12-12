國產飛機C919及ARJ21抵港　C919周六飛越維港附近禁放無人機 (更新)

國產飛機C919及ARJ21下午抵港 機場以最高禮儀水門禮迎接

繼早前國家航天員訪港後，國產飛機C919和ARJ21將於今日(12日)下午首次訪港，香港國際機場將以航空界的最高禮儀水門禮迎接，即是兩架國產飛機落地後將會「過水門」。民航處及機管局明日(13日)上午於機場停機坪舉行歡迎儀式，並於同日下午及隨後兩天停泊在機場固定區域範圍作靜態展示，供行政會議、立法會，以及已獲邀請的業界人士和青年團體等參觀。

兩架國產飛機C919及ARJ21在下午2時抵達香港機場，並在訪港期間，將在香港國際機場進行靜態展示，其中C919飛機周六(16日)上午約10時30分由香港國際機場起飛，自西至東進入並飛越維港上空兩次，進行飛行演示，市民可在維多利亞港兩旁，例如尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊和金紫荊廣場等地方，觀賞C919飛機在維港上空翱翔。兩架飛機將於周日(17日)下午離港返回上海。

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民航處指，為配合飛行演示活動，將在維港一帶設立臨時限制飛行區，限制包括放飛無人機(即航拍機或模型飛機等)、飄放風箏、放飛繫留氣球或大量氣球等飛行活動。民航處將透過小型無人機電子平台「SUA一站通」，以及航行通告，說明臨時限制飛行區的詳情。

飛行演示完成後的當日下午，開發C919及ARJ21飛機的中國商用飛機公司的代表，將應邀在民航處總部與200多位青少年會面分享有關兩架飛機的知識和發展。

特首李家超上周在行會前公布兩架國產飛機C919及ARJ21訪港的消息，指內地派國產飛機來港，體現國家對香港作為國際航空樞紐的重視。