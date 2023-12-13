國產飛機C919和ARJ21首次訪港　李家超：體現國家重視香港航空業　

國產飛機C919和ARJ21首次訪港，民航處及機管局今日(13日)上午於機場停機坪舉行歡迎儀式，並於同日下午及隨後兩天停泊在機場固定區域範圍作靜態展示，供行政會議、立法會，以及已獲邀請的業界人士和青年團體等參觀。

行政長官李家超在歡迎儀式上指，C919及和ARJ21屬國家自主研發的首兩款噴氣式飛機，其中C919投入服務後接獲超過1,000宗訂單，ARJ21亦於去年交付海外客戶，進軍國際市場，體現了國家在航空的里程碑，在工業製造實現新突破，顯示中國工業領跑世界。