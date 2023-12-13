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2023-12-13 12:31:19

國產飛機C919和ARJ21首次訪港　李家超：體現國家重視香港航空業　

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國產飛機C919和ARJ21首次訪港　李家超：體現國家重視香港航空業(李睿哲攝)

國產飛機C919和ARJ21首次訪港　李家超：體現國家重視香港航空業(李睿哲攝)

國產飛機C919和ARJ21首次訪港，民航處及機管局今日(13日)上午於機場停機坪舉行歡迎儀式，並於同日下午及隨後兩天停泊在機場固定區域範圍作靜態展示，供行政會議、立法會，以及已獲邀請的業界人士和青年團體等參觀。

行政長官李家超在歡迎儀式上指，C919及和ARJ21屬國家自主研發的首兩款噴氣式飛機，其中C919投入服務後接獲超過1,000宗訂單，ARJ21亦於去年交付海外客戶，進軍國際市場，體現了國家在航空的里程碑，在工業製造實現新突破，顯示中國工業領跑世界。

李家超說，內地派國產飛機來港，體現國家對香港作為國際航空樞紐的重視，重申國家十四五規劃強調香港作為國際航空樞紐的地位，他並歡迎中國商飛派40多名代表隨機來港。

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李家超呼籲「飛機發燒友」把握機會

他又指，C919飛機會於周六(16日)上午約10時半飛越維港上空兩次，進行飛行演示；他呼籲市民可在維多利亞港兩旁，觀賞C919飛機在維港上空翱翔，見證國家在民用客機研製上的非凡成就，「各位飛機發燒友、攝影愛好者唔好錯過幫C919同維港影靚相嘅黃金機會」。

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民航處指，為配合飛行演示活動，將在周六維港一帶設立臨時限制飛行區，限制包括放飛無人機(即航拍機或模型飛機等)、飄放風箏、放飛繫留氣球或大量氣球等活動。兩架飛機將於周日(17日)下午離港返回上海。

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