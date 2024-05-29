國產C919商業運營一周年 下月一日包機 首飛本港上海

昨日是國產大型客機C919實現商業首航一周年。去年東航全球首架C919飛機執飛MU9191航班，從上海虹橋機場飛往北京首都機場，成功完成了該機型的全球首次商業載客飛行，標誌著C919的「研發、製造、取證、投運」全面貫通，中國民航商業運營國產大飛機正式起步。

一年來，東航創造了C919多項「第一次」：第一次實現商業運作、第一次投入最繁忙的「京滬航線」、第一次服務春運，以及第一次飛出國門亮相新加坡航展。自C919投入商業運營以來，愈來愈多旅客乘坐和體驗了國產大飛機。截至2024年5月27日，C919航班執飛的3條航線，分別為上海虹橋到成都天府、上海虹橋到北京大興，以及上海虹橋到西安咸陽，總計商業運作飛行6,090小時，累計執行航班超過2,100班，承運旅客逾27.6萬人次，平均客座率近八成，超過同航線的其他機型，初步實現C919規模化商業運營。據東航介紹，今年6月1日，C919將迎來另一個「第一次」，將使用C919執飛「香港—上海」商業包機航班，接載從香港前往上海參加「滬港同心」交流活動的香港大學生。