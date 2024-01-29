國產Q-Train服務港島綫 逾百鐵路迷率先試搭新車

港鐵購入的中國青島四方製列車(Q-Train)，繼2022年底在觀塘綫投入服務後，昨日起擴展至港島綫。大批鐵路迷早上在港鐵柴灣站月台，等候新車進站並乘搭前往堅尼地城站方向列車。港鐵表示，柴灣站有逾一百名鐵路迷等候和上車，新列車昨早運作大致暢順。
新車將會逐步取代服役最少30載的英國製都城嘉慕列車(M-Train)，港鐵昨特意設置拍攝讓鐵路迷打卡拍照，現場有人在Q-Train進站時興奮歡呼，不少人在等候列車開門期間大叫「芝麻開門」。有鐵路迷在港島綫試搭新車後，表示較喜M-Train，因屬童年回憶，有感情分；亦有人認為Q-Train新車座位和內籠較M-Train舒適。
新列車提升多項設施
港鐵指，新列車在設施設計上有多項提升，包括更寬闊的車廂空間設計、更多扶手裝置、座椅設計符合人體工學並配備背靠、車內設有動態路綫圖顯示、車廂全面採用LED照明及列車配備「智能伺服器」，可實時遙距監察列車狀況，同時有助大數據分析加強列車的預防性維修。
港島綫即日起在港島綫引入中國製Q-Train取代英國製M-Train，是繼觀塘綫後再有新列車服務的市區綫。港鐵在2015年批出合約，以當時價格60億元購買93列市區綫新列車，取代陸續達到資產年限的市區綫第一代列車，形容今次市區綫列車更換工程，是港鐵歷來在列車方面最大的投資。