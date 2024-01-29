國產Q-Train服務港島綫 逾百鐵路迷率先試搭新車

港鐵購入的中國青島四方製列車(Q-Train)，繼2022年底在觀塘綫投入服務後，昨日起擴展至港島綫。大批鐵路迷早上在港鐵柴灣站月台，等候新車進站並乘搭前往堅尼地城站方向列車。港鐵表示，柴灣站有逾一百名鐵路迷等候和上車，新列車昨早運作大致暢順。

新車將會逐步取代服役最少30載的英國製都城嘉慕列車(M-Train)，港鐵昨特意設置拍攝讓鐵路迷打卡拍照，現場有人在Q-Train進站時興奮歡呼，不少人在等候列車開門期間大叫「芝麻開門」。有鐵路迷在港島綫試搭新車後，表示較喜M-Train，因屬童年回憶，有感情分；亦有人認為Q-Train新車座位和內籠較M-Train舒適。