國際七人欖球賽 明年3月底移師啟德體育園舉行

中國香港欖球總會宣布，國際七人欖球賽明年3月底落戶啟德體育園主場館。欖總表示，過去30多年，七欖賽事一直在香港大球場舉行，今次會在啟德體育園開幕期間、即明年3月28日至30日，一連三日移師至有5萬個座位的啟德主場館舉行，門票即將公開發售，將陸續公布更多賽事資訊。
欖總主席蒲敬思表示，能夠在啟德體育園開幕期間舉辦城中其中一個主要的國際體育盛事，感到非常驕傲。過去五年多前一直與世界欖球理事會、啟德體育園以及特區政府緊密合作，為場地的遷移作準備，有信心能在啟德體育園的開幕期間，在新場館舉辦一場符合標準的國際級體育盛事。
啟德體育園項目總監莊澤基表示，啟德體育園作為香港的主場，能舉辦這項全球矚目的體育盛事，是非常榮幸及興奮，不單推動本地欖球運動發展，更向全球展示香港舉辦世界級體育賽事的實力，提升香港作為盛事之都的地位。
「南看台」全面升級 開合式上蓋不受天氣影響
大會表示，七欖著名景點「南看台」移師啟德主場館後將全面升級。場館設有超過20個更衣室，配合七欖多支球隊、球證及工作人員等需要。另外亦設有球員專用的用餐區及休息區。主場館配備具隔音功能的開合式上蓋，活動將不受天氣影響，每個座位設有獨立空調系統。園內亦設有230多間零售店、亦提供多種餐飲選擇，其中一個是全亞洲最長的酒吧。
聯合冠名贊助商國泰航空將於10月8日推出前往香港觀賽的特別旅遊套票，包含機票、住宿和賽事門票。
原文刊登於 香港電台