國際七人欖球賽 明年3月底移師啟德體育園舉行

中國香港欖球總會宣布，國際七人欖球賽明年3月底落戶啟德體育園主場館。欖總表示，過去30多年，七欖賽事一直在香港大球場舉行，今次會在啟德體育園開幕期間、即明年3月28日至30日，一連三日移師至有5萬個座位的啟德主場館舉行，門票即將公開發售，將陸續公布更多賽事資訊。

欖總主席蒲敬思表示，能夠在啟德體育園開幕期間舉辦城中其中一個主要的國際體育盛事，感到非常驕傲。過去五年多前一直與世界欖球理事會、啟德體育園以及特區政府緊密合作，為場地的遷移作準備，有信心能在啟德體育園的開幕期間，在新場館舉辦一場符合標準的國際級體育盛事。