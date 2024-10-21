國際廚師日 過百名迪士尼大廚團隊鬥廚藝 致力培訓年輕梯隊 甜品師為賓客特製蛋糕求婚

為慶祝國際廚師日（10 月 20 日），香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）在酒店舉辦慶祝活 動，雲集過百名大廚及餐飲部同事，當中的重頭戲「The Balanced Plate」廚藝比賽，分成10隊進行對決，大廚們不准使用明火、只准運用巧手和創意，善用健康食材拼砌出色香味俱全且營養均衡的菜式。

是次比賽由香港迪士尼餐飲總監黃慶龍(Manfred)、廚務總監薄大為(Chef David)以及西餐行政副總廚陳家明(Chef Dicky)擔任專 業評審。評審們指，比賽旨在宣揚健康飲食，鼓勵廚師們為賓客 帶來更多迪士尼獨有創意佳餚，又提到香港迪士尼餐飲團隊始終 注重六大專業品質，並致力培育新一代人才。

(左起) 香港迪士尼廚務總監薄大為 (Chef David) 、餐飲總監黃慶龍 (Manfred)和西餐行政副總廚陳家明 (Chef Dicky) 擔任比賽專業評審

特製求婚蛋糕 以甜品為賓客帶來幸福 其中一名參賽大廚——香港迪士尼副廚師長王嘉宜 (Chef Kaka)，在樂園開幕時入職至今，專責甜品製作。Chef Kaka 指：「作為香港迪士尼的廚師，著重透過食物去說 故事，為賓客締造奇妙時刻。」她曾為賓客求婚助攻，將蛋糕製作成珠寶盒外形，讓賓客再放上求婚戒指，帶來無限驚喜，場面浪漫。該對賓客自始成為了酒店的常客，第二年專程重回酒店慶祝求婚紀念日。 迪士尼的甜品外表精緻、色彩繽紛，出名用來「打卡」 之用。Chef Kaka從酒店調至樂園工作，負責樂園各款迪士尼特色甜點，包括每年大熱的萬聖節及聖誕節主題蛋糕、魔雪奇緣世界內的精緻甜品等，均出自她及其團隊的手筆。她會先透過電影 及動畫仔細研究各迪士尼角色的特點，例如不同公主的代表花朵或裝飾、再透過甜品造型、顏色、味道等去表達角色及其故事特點，除「打卡」之餘，亦讓賓客感受到迪士尼故事，幸福感倍增！

香港迪士尼與不同機構合作招攬人才，Chef Kaka亦是其中一個例子。自2005年從職業訓練局(VTC)畢業後，她就加入香港迪士尼工作，日漸累積經驗，加上公司提供不同晉升及培訓機會，Chef Kaka近20年間逐步從新手晉升六個職級，現成為副廚師長。

從中菜轉型至西餐 鑽研迪士尼電影創作菜式 今次慶祝活動比賽優勝隊伍之一的主廚——香港迪士尼 副廚師長黃子揚(Chef Mike)認為，在夢幻國度工作，能 夠盡情發揮創意，將各種迪士尼電影主題和IP融入到每 一道菜中。他創作的 Marvel主題系列菜式之一「諸神黃 昏烤肉盤」，靈感來自於《雷神 3：諸神的黃昏》，為了這個系列的菜式，他事前都仔細鑽研多套Marvel電影，寓工作於娛樂，再發揮想像力創作菜式。

Chef Mike亦是另一個培育年輕梯隊的例子。他在VTC屬下中華廚藝學院（CCI）畢業，加入迪士尼後本身任職中餐廳和宴會部，後來參與公司的廚師 發展計劃，轉而學習西餐，繼而又從酒店轉戰樂園工作，六年間升職兩次成為 副廚師長，涉獵的範圍廣泛，視野亦更闊。他認為廚師需要保持不斷學習的心 態，多學習新事物和知識，迎合日益變化的賓客口味和趨勢。

注重六大品質 培育年輕人才 香港迪士尼餐飲總監Manfred和廚務總監Chef David在活動中提到，團隊注重六大專業品質 – 包括傳揚迪士尼魔法、獨有食譜設計、出品達餐飲標準、不斷創新以餐飲說故事、快捷有效出餐， 以及嚴格控制衛生。他們又指，度假區著重培育新一代，鼓勵年輕廚師通過輪調計劃(rotation)在樂園和酒店内不同部門任職，累積經驗。亦會資助廚師報考各類證書課程，支持員工終身學習。