國際建築機械人日 專家分享 機械人展示 CIC為超級聯繫人 協助落戶香港 衝出國際

本港人口老化加劇，建造業新血不足，同樣面對工人平均年齡上升，每日仍要辛勞工作，一不小心便出現職業病。有甚麼方法可減少工地意外、更安全、工友又會更舒服地工作？業界只要應用建築機械人，除可加快工程的進度和確保質素外，亦有助保障工友的安全和健康。由建造業議會（CIC）主辦的「國際建築機械人日」，請來多位業內專家分享建築機械人應用的現況和前景，並展示了超過20個建築機械人，以推動建造業界落實使用機械人。
三項舉措推建築機械人應用
CIC主席何安誠教授工程師於活動開幕禮致辭時表示，未來10至15年間，預計本港每年工程量達3000億元，為確保工程效率、質素和安全，議會採取了三項措拖，包括：
1．引入「Mi無極限」概念，加強發展MiC、MiMEP及其他「組裝合成」的方法和技術，提升生產力。
2．採用CDE綜合數碼共用平台，在項目設計、施工、營運和保養，都採用同一數碼化平台進行數據管理，可提升項目各部門的協作效率，亦有效管理信息，省時方便。項目透明度更大大提高，團隊知道如何避開風險，同時減少浪費和碳排放。
3．全面使用機械人：CIC去年舉辦的展覽共展示20個建築機械人，但今年已有超過100個建築機械人應用於不同工程項目中，希望業界繼續採用。
何主席同時指出，CIC希望擔起超級聯繫人的角色，從各地引入新穎、獨特的建築機械人，配合香港研發的技術，形成「新質生產力」，繼而將此生產力外輸到其他國家和地區，以智能建築機械人完成更多項目，讓業界得悉其潛力，並積極採購。。同時，他亦介紹了機械外骨骼，現時建造業工人的平均年齡接近50歲，當中兩成技工更達60歲或以上，外骨骼成本僅數千元，機身非常輕巧，有助保護使用者脊骨，他希望業界未來應用更多這類機械人，以確安全。
提供培訓育專才 基金全力資助機械人應用
建造業議會執行總監鄭定寕工程師亦指，建造業界要提供再培訓，以提升從業員的技能，議會計劃將舉辦一系列培訓課程，讓從業員裝備操控和維修機械人的基本知識，以便業界可更廣泛使用建築機械人。
活動亦設國際論壇，邀得多位國際專家，分享他們應用建築機械人的經驗，並前瞻行業未來發展趨勢和新技術。以機械人科技配合預製件應用有助提升工程效率，亦有助作出檢測、收集準確數據，以便及時修葺減低出意外的風險。近日密閉空間工作安全備受社會關注，如密閉空間應用機械人協助工作，即可大大避免工人意外風險，亦可減低工友勞損機會。
主席心聲:
「建造業議會於推動機械人使用上，將擔起超級聯繫人及價值創造者的角色，希望將最新的機械人技術帶到香港落地應用，再從香港走出去。如將上海一科技有限公司的工業軟件平台RoBIM引入香港並形成產業，再將相關技術推廣至世界各地，彰顯香港的聯繫人的重要角色。議會近年大力推廣組裝合成建築法（MiC），大灣區協作尤為重要，如廣州建築協助華懋興建了第一幢混凝土MiC的樓宇，並已通過屋宇署的標準認可，在香港紮根並與其他建築商繼續用MiC建房。其實現時已超過200部建築機械人於業界應用，近日香港油漆商會已簽署協議，將引入十多部機械人於屋邨進行進行油漆工程。為資助中小企，政府共撥款22億元予建造業創新及科技基金，資業界採用新科技，如用作購買機械人，讓工友更安全工作。」
展商及機械人分享：
於2005年開始研究建築機械人，上海大界機器人科技有限公司創辦人孟浩認為，由於建築工程的環境非常複雜，涉及不同工種、材料，從設計、施工到維護，都需要個性化設計，對機械人應用非常不友好，需要更高智能才可進入建築領域，他希望研製更高智能及於硬件上更優質的建築機械人，預計未來5至10年間，可實現建築工人與機械人協作，非常值得期待。
嘉賓們參觀攤位的建築機械人，了解不同機器的用途。
「開發機械租賃有限公司」的 BROKK 70遙控拆除機械人:
適合狹窄空間使用，結合了強大動力、小巧尺寸和輕量化的特點。加上配備了SmartPower™和平滑的液壓系統，使Brokk 70能在迷你尺寸中擁有巨大的動力。
「Dronesurvey Asia」的 Flyability Elios 3 專業測量版無人機:
專為狹窄、受限制的空間而設計，適用於儲槽、下水道檢查、橋梁、涵洞、鍋爐、廠房、管道等多種檢測場景。
「上海蔚建科技有限公司」 的 智慧牆面抹灰機械人:
可自行進入指定房間並沿牆面自主完成抹灰作業，通過對自主導航、視覺精準定位、離線仿真、全息控 制、視覺伺服等技術研發和創新應用，能有效替代人工作業。
「索特機械人有限公司」 的 R2C2協作機械人平台：
R2C2ARC 是一個通用的協作機械人平台，為不同品牌機械人提供共同語言，方便溝通和協作。
「香港智能建造研發中心」 的 全自動高精地坪打磨機械人：
通過外部參考配合多自由度研磨盤實現研磨平整度和深度的自動控制，實時調節研磨盤高度和角度，可在預設工作區域內自主規劃路徑並巡航。
「蘇州方石科技有限公司」 的室內噴塗打磨一體機械人及地磚鋪貼機械人：
室內噴塗打磨一體機械人集乳膠漆、膩子噴塗及打磨於一體，融合環境感知、柔性控制等技術，整合導航底盤，實現無人自主噴塗打磨作業。而地磚鋪貼機械人則採用自主研發的大負載量輕化機械臂系統，變剛度全向移動底盤系統及乾砂漿攪拌攤鋪系統，結合機械人實時操作系統，實現高效高質量地磚鋪貼施工。
「創發連有限公司」 的 凌空K3高空平面幕牆清洗機械人：
無需外接水管、氣管、電源，已可解決人工清洗的高風險、低效率、難施工、二次污染等問題。
「鯤鯊智能科技(香港)有限公司」 的 傲鯊智能先進智能數字驅動機械：
BES-HV腰部外骨骼機械人，可提高人體腰部（髖關節）關節的力量和耐力。MAPS-E上肢外骨骼機械人包含上肢控制系統、肩部控制系統和總控集成系統，為用戶的肩部、手臂、腰部進行智能化電助力。