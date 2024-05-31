國際建築機械人日 專家分享 機械人展示 CIC為超級聯繫人 協助落戶香港 衝出國際

本港人口老化加劇，建造業新血不足，同樣面對工人平均年齡上升，每日仍要辛勞工作，一不小心便出現職業病。有甚麼方法可減少工地意外、更安全、工友又會更舒服地工作？業界只要應用建築機械人，除可加快工程的進度和確保質素外，亦有助保障工友的安全和健康。由建造業議會（CIC）主辦的「國際建築機械人日」，請來多位業內專家分享建築機械人應用的現況和前景，並展示了超過20個建築機械人，以推動建造業界落實使用機械人。

何安誠主席希望業界更多引入機械人科技如外骨骼，以提升工友的安全和減少職業病的機會。

三項舉措推建築機械人應用

CIC主席何安誠教授工程師於活動開幕禮致辭時表示，未來10至15年間，預計本港每年工程量達3000億元，為確保工程效率、質素和安全，議會採取了三項措拖，包括：

1．引入「Mi無極限」概念，加強發展MiC、MiMEP及其他「組裝合成」的方法和技術，提升生產力。

2．採用CDE綜合數碼共用平台，在項目設計、施工、營運和保養，都採用同一數碼化平台進行數據管理，可提升項目各部門的協作效率，亦有效管理信息，省時方便。項目透明度更大大提高，團隊知道如何避開風險，同時減少浪費和碳排放。

3．全面使用機械人：CIC去年舉辦的展覽共展示20個建築機械人，但今年已有超過100個建築機械人應用於不同工程項目中，希望業界繼續採用。

何主席同時指出，CIC希望擔起超級聯繫人的角色，從各地引入新穎、獨特的建築機械人，配合香港研發的技術，形成「新質生產力」，繼而將此生產力外輸到其他國家和地區，以智能建築機械人完成更多項目，讓業界得悉其潛力，並積極採購。。同時，他亦介紹了機械外骨骼，現時建造業工人的平均年齡接近50歲，當中兩成技工更達60歲或以上，外骨骼成本僅數千元，機身非常輕巧，有助保護使用者脊骨，他希望業界未來應用更多這類機械人，以確安全。

提供培訓育專才 基金全力資助機械人應用

建造業議會執行總監鄭定寕工程師亦指，建造業界要提供再培訓，以提升從業員的技能，議會計劃將舉辦一系列培訓課程，讓從業員裝備操控和維修機械人的基本知識，以便業界可更廣泛使用建築機械人。

活動亦設國際論壇，邀得多位國際專家，分享他們應用建築機械人的經驗，並前瞻行業未來發展趨勢和新技術。以機械人科技配合預製件應用有助提升工程效率，亦有助作出檢測、收集準確數據，以便及時修葺減低出意外的風險。近日密閉空間工作安全備受社會關注，如密閉空間應用機械人協助工作，即可大大避免工人意外風險，亦可減低工友勞損機會。