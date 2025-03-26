國際憂香港「2047年大限」？ 曾國衞：邀各地人士訪港 展示一國兩制驕人成果

立法會法律界議員林新強今日（26日）提出書面質詢，指去年7月生效的《政府租契續期條例》（第648章）確保香港絕大部分土地於2047年地契到期後，自動續期50年。然而據悉國際社會和國際投資者一直擔憂香港的資本主義制度有「2047年大限」，問政府在釋除國際社會對2047年大限疑慮方面，做了甚麼工作，以及未來會如何加強有關宣傳工作。
政制及內地事務局局長曾國衞書面回覆指，國家主席習近平在2022年出席慶祝香港回歸祖國25周年大會時表示：「『一國兩制』是經過實踐反覆檢驗的好制度，符合國家、民族根本利益，符合香港根本利益，沒有任何理由改變，必須長期堅持。」他在二十大報告中亦再次重申，「『一國兩制』是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。」曾國衞認為，這些都是中央向世界充分展示貫徹「一國兩制」方針的決心是堅定不移的，不會變、不會動搖，更須確保「一國兩制」全面準確，在香港的實踐不走樣、不變形，始終沿着正確方向前進。
曾續指為使全世界清楚知道堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」是中國不變的方針以及「一國兩制」在實踐以來所取得的歷史性偉大成就，特區政府會繼續不遺餘力對外宣傳說好「一國兩制」和香港故事，包括在各高級官員出訪外地會見各國政要、商界、傳媒及華人團體時，以及各駐海外經濟貿易辦事處透過不同活動，包括與當地政府及組織會面、接受傳媒訪問以及舉辦研討會等時，大力推廣「一國兩制」的成功實踐和香港的各種優勢機遇。政府會積極鼓勵不同組織在香港舉辦大型國際活動，廣邀世界各地及各界人士到訪香港，以見證香港的快速發展和香港在「一國兩制」實踐上所取得的驕人成果。