國際憂香港「2047年大限」？ 曾國衞：邀各地人士訪港 展示一國兩制驕人成果

立法會法律界議員林新強今日（26日）提出書面質詢，指去年7月生效的《政府租契續期條例》（第648章）確保香港絕大部分土地於2047年地契到期後，自動續期50年。然而據悉國際社會和國際投資者一直擔憂香港的資本主義制度有「2047年大限」，問政府在釋除國際社會對2047年大限疑慮方面，做了甚麼工作，以及未來會如何加強有關宣傳工作。

政制及內地事務局局長曾國衞書面回覆指，國家主席習近平在2022年出席慶祝香港回歸祖國25周年大會時表示：「『一國兩制』是經過實踐反覆檢驗的好制度，符合國家、民族根本利益，符合香港根本利益，沒有任何理由改變，必須長期堅持。」他在二十大報告中亦再次重申，「『一國兩制』是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。」曾國衞認為，這些都是中央向世界充分展示貫徹「一國兩制」方針的決心是堅定不移的，不會變、不會動搖，更須確保「一國兩制」全面準確，在香港的實踐不走樣、不變形，始終沿着正確方向前進。