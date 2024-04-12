國際扶輪香港超級馬拉松（大灣區香港站）：凝聚力量 攜手前行

隨著香港逐漸走出疫情的陰霾，期待已久的國際扶輪香港超級馬拉松即將在5月5日舉辦，這是3450地區最盛大的活動之一。活動將在南跨灣大橋上舉行，已經有超過千名參賽者報名參加，並有來自社會各界的人士前來支持。

國際扶輪香港超級馬拉松的目的在於鼓勵更多香港的青少年和不同階層的人們通過運動來促進身心健康的成長，同時提升香港的共融性，彼此互助互勉。本次活動的善款將撥捐給仁濟醫院的青年及幼兒發展基金，為社會公益事業做出貢獻。

我們要特別感謝以下參與的隊伍：

1. 香港盲人體育總會

2. 猛龍聽障長跑會

3. 香港警務處

4. 香港消防處

5. 香港海關

6. 香港交通安全隊

7. 土木工程拓展處

8. 香港童軍總會

9. 香港民安隊

10. 國際獅子總會中國港澳三0三區

11. 仁濟醫院

12. 喇沙書院田徑會

本次活動的主禮嘉賓有：

- 土木工程拓展署東拓展處處長梁中立先生

- 香港警務處助理處長羅越榮博士

- 國際扶輪3450地區總監李兆民先生

- 仁濟醫院主席張文嘉博士

此外，我們還有特別嘉賓：路向四肢傷殘人士協會主席柳冕先生。

這次活動得到以下機構的大力支持：

- 文化體育及旅遊局

- 土木工程拓展處

- 運輸署

HK01和仁濟醫院作為合辦機構，為本次活動的順利舉辦提供了重要的支持。

國際扶輪香港超級馬拉松是一個凝聚力量的盛會，旨在促進健康運動、提倡共融精神並支持社會公益。我們期待著這次活動的成功舉辦，相信將為香港帶來更多的動力和正能量。