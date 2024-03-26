國際文化高峰論壇 促中外文化交流 訪東京國立博物館長 藤原誠： 珍重中華文化 冀見合作成果

博物館是國家的文化名片，也擔當着文化大使的角色，為不同國家搭建文化交流的橋樑。東京國立博物館，是日本其中一座最古老的博物館，珍品眾多。正於本港舉行、西九文化區管理局主辦的首屆「香港國際文化高峰論壇」中，東京國立博物館與香港故宮文化博物館簽訂合作意向書，館長藤原誠接受訪問時表示，相信是次合作會帶來豐碩的成果；又指館方過去曾辦不少介紹中華文化的展覽，「中華文化是我們十分珍重的」。

東京國立博物館於1872年創立，在教育、文化、體育等不同領域均有著豐富經驗的藤原誠在2022年出任第29任館長。他昨接受訪問時稱，博物館會透過不同展覽，展現國家文化，若兩間博物館合作，便可讓「文化走到他鄉」，達致互相交流的作用。他期望，與香港故宮文化博物館簽署合作意向書，可有豐碩的交流成果。

努力展現中華文化

東京國立博物館距今已有152年歷史，不過藤原誠表示，館內有來自中國的展品「比152年還要長久得多」。他指，館方十分重視中華文化，如89件國寶級展品，便有18件來自中國。此外，過去20年間，館方舉辦了17個與中華文化相關的展覽，「我們很努力地展示中華文化，也正正體現了中日兩國的關係」。他形容，館方所做的項目，中華文化遺產是十分重要的一部分。

新冠疫情令很多事物靜止，但世界各地博物館努力在虛擬世界中開拓一片天。東京國立博物館亦不例外。藤原誠憶述，館方曾計劃與故宮博物院合作辦展，惟疫情下展品未能運到日本，最後轉為線上數碼展覽形式，吸引逾2萬觀眾。他又指，疫情令較年長的觀眾流失，故館方努力開拓較年輕的新客源，包括設「小朋友日」(Kid's Day)，方便一家大細前來參觀。