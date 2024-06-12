國際旅展明舉行 逾500間參展商提供旅遊資訊和優惠 (林靄怡攝)

港人酷愛旅遊，但在網上搜索資料計劃行程非常費時。香港國際旅展明日(13日)起一連4日在灣仔會展舉行，首2日只限預先登記的業界人士參加，之後2日開放予公眾，票價25至70元。場內雲集約500家參展商，提供超過60國家或地區的旅遊資訊和優惠。大會料活動可吸引逾7萬人次入場。 今屆展覽的參展商規模恢復至疫情前8成。有來自逾60個國家和地區、逾500間參展商；當中有21個首次參展的國家和地區，包括克羅地亞、敘利亞、美國等。TE今年重點推廣可持續旅遊、冰雪旅遊、新目的地和夜市等主題，部份主題將設置拍照或展區介紹，還有「2024青少年遊學行程設計比賽」的得獎作品展，以及與多個團體合作舉辦包括智行基金會、義遊等活動，同時還有其他旅遊科技的講座，以及有KOL到場分享。

香港祠廟吸引泰國人 推廣泰國旅遊的泰國政府旅遊局市場推廣主任鐘韻娜表示，泰國北部擁有不少自然景觀，如泰國最美麗的瀑布之一的「klong lan waterfall」、拉祜族村莊Ban Jabo（夜豐頌）等等。她又提醒，旅客泰國嘅生果季節快到，不妨可到各種泰國榴蓮的盛產地區，品嚐各種泰國榴蓮。 被問到香港可如何吸引旅客，鐘韻娜認為，香港祠廟十分吸引泰國人，今年上半年泰國旅客訪港人次按年升300%，當中7成人是來拜神；「泰國人會來港5日，一次過拜9個廟」。她解釋，泰國人看重風水，相信到訪位於泰國東北方的香港可帶來好運，而為祠廟掃地亦有「掃走自己衰運」的意思。 鐘韻娜相信，香港各大祠廟只要多加宣傳和設立介紹祠廟文化，其實可以吸引海外訪客，「就好似香港人去泰國騎大象， 可以順便了解大象點樣成為泰國象徵。」她又認為香港人其實很善良、隨和，建議本港服務業人士可以「笑咗先」，以禮招待遊客。