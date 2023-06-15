國際旅遊展一連4日舉行 參展機構玩遊戲派禮物

旅遊展有來自約50個國家和地區、逾400個參展商，港人熱愛的旅遊點日本，有逾10個地區參展。長崎縣提供觀光資訊外，更帶來當地最新吉祥物「長崎喵」，屆時會舉行人氣選舉，讓入場者投票選出最受歡迎造型的「長崎喵」。

下月中便開始暑假，不少家長或已計劃與子女外遊避暑；今日(15日)至周日(18日)在會展舉行「香港國際旅遊展」可為計劃旅遊的市民提供最新資訊外，參展機構亦場內推出不同活動、工作坊，讓市民了解當地文化歷史，更有機構在場內推出機票折扣優惠及參與活動送禮物等活動。

韓國觀光公社準備了韓國大熱的自助影相館、非語言表演「亂打秀」(Nanta Show)，以及「打畫片」和「擲柶遊戲」經典遊戲供入場人士體驗。韓國觀光公社市場行政主管Hollie Chan表示，希望透過展覽吸引港人到訪韓國。

泰旅局則準備了旅遊達人分享會及有獎遊戲。市民參加現場遊戲，或可贏走免費泰國機票、酒店禮劵及泰式小禮品。泰國旅遊達人胡慧冲表示，「泰國已經準備好歡迎旅客，但需要航空公司的配合，令泰國旅遊回復至疫情前。」另外，台灣長榮航空則推出「2023 ITE限定優惠」提供買機票可獲200元折扣。

「香港國際旅遊展2023」一連4日， 15日至16日上午僅供預先登記的業內人士憑卡片進場；之後時間，公眾可憑八達通付費入場(16日為30元，17至18日為20元)。