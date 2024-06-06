國際旅遊展下周四舉行 500展商逾八成境外或海外

暑假將至，不少家長或學生已開始計劃旅遊行程。一連4日的2024香港國際旅遊展將下周四(13日)起於灣仔會展舉行，今年有來自超過60個國家或地區共逾500家參展商，其中八成多來自境外及海外；較往年增加21個新參展國家或地區，約半來自亞洲以外。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬相信，香港高鐵直達張家界等熱門旅遊城市，能帶動出入境旅遊，而新設的動臥列車更省時可便利商務旅客出差安排。

本屆旅遊展會重點推廣可持續旅遊、冰雪旅遊、新目的地和夜市等主題，設拍照或展區介紹、「2024青少年遊學行程設計比賽」的得獎作品展及超過80場講座。展覽的主辦機構「匯眾」董事總經理湯錦成介紹，今屆展覽維持高國際參與比例，而新增21個新參展國家或地區，包括美國、西班牙、克羅地亞(薩格勒布)、坦桑尼亞、南非等。他表示，展覽的首兩天為專業日，僅限旅遊或企業參與，後兩天為公眾日；預料首兩日有約6,650人次入場，按年升12%，料三成來自境外；而兩日的公眾日則有約兩成增長，至6.6萬人次。