國際旅遊展下周四舉行 500展商逾八成境外或海外

暑假將至，不少家長或學生已開始計劃旅遊行程。一連4日的2024香港國際旅遊展將下周四(13日)起於灣仔會展舉行，今年有來自超過60個國家或地區共逾500家參展商，其中八成多來自境外及海外；較往年增加21個新參展國家或地區，約半來自亞洲以外。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬相信，香港高鐵直達張家界等熱門旅遊城市，能帶動出入境旅遊，而新設的動臥列車更省時可便利商務旅客出差安排。
本屆旅遊展會重點推廣可持續旅遊、冰雪旅遊、新目的地和夜市等主題，設拍照或展區介紹、「2024青少年遊學行程設計比賽」的得獎作品展及超過80場講座。展覽的主辦機構「匯眾」董事總經理湯錦成介紹，今屆展覽維持高國際參與比例，而新增21個新參展國家或地區，包括美國、西班牙、克羅地亞(薩格勒布)、坦桑尼亞、南非等。他表示，展覽的首兩天為專業日，僅限旅遊或企業參與，後兩天為公眾日；預料首兩日有約6,650人次入場，按年升12%，料三成來自境外；而兩日的公眾日則有約兩成增長，至6.6萬人次。
內地展團推「龍年遊龍鄉」
旅遊展內，中國內地團的17個省市共設130個展位，屬展覽的最大展團。國家文化和旅遊部駐港澳專責機構亞洲旅遊交流中心程瑞山透露，此次內地展區將以高鐵為基本造型、慶祝建國75周年為主題，並以航天旅遊做要素，重點宣傳國家最新發展情況、入境旅遊政策、「龍年遊龍鄉」精品線路的全部線路、「蘭亭·雅集」中國書法全球主題活動等內容。程瑞山稱，中心與各省市為市民和遊客準備豐富的旅遊地圖、旅遊指南、旅遊專冊、大量文創產品、非遺產品、有獎問答及競猜活動等，如充滿科技感的展館入口拍照點、中國航天火箭太空人組合體的打卡區、漢服體驗、與「熊貓一家」4隻熊貓互動等，盼廣大遊客和香港市民到展館內查詢資料、參加互動活動、拍照打卡，多帶朋友到內地「走一走、看一看」，發現更多新的文化和旅遊資源。