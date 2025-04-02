國際水務領袖高峰論壇開幕 國家水利部：會做好對港供水保障

國家水利部部長李國英在論壇中表示，中國水利部未來將堅定不移踐行習近平總書記治水思路，堅決貫徹落實中央一國兩制方針，與香港特別行政區政府有關部門加強交流合作，全力做好對港供水保障等工作；及與世界各國共享治水理念、治水經驗、治水方案。

今年是東江水供港60周年，周年慶祝活動之一的「國際水務領袖高峰論壇」昨日開幕。有近400位水務專家、學者及業界代表出席，以「智慧水務、高質量發展」為題討水務發展機遇，包括智慧水務技術、氣候變化應對等議題。

為論壇致辭的行政長官李家超指，去年香港成立了一個數字供水辦公室，提倡使用智慧裝置、數碼分身技術和人工智能(AI)，逐步實現水務設施營運全自動化。他表示，基礎設施發展的創新，將為食水安全提供動力；特區政府目標是將香港確立為國際基礎設施中心，推動供水服務數字化。

另一慶祝活動是添馬公園及中環海濱長廊，展出大型藝術展覽「舞動水滴展」，場內大小不一水滴，表達東江水為香港注入生命力和社會共融的文化氛圍。展覽由即日起至6月13日，首階段裝置包括一個高18.8米的水滴裝置和百多個不倒翁小水滴；高約28.8米的巨型水滴藝術裝置，將於5月登場。期內水滴的布局和數量會分階段改變，平日下午1時開放至晚上7時50分，周末及公眾假期開放至晚上10時50分。