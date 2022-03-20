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2022-03-20 23:17:11

國際獅子總會全港設10部派發機 6萬份快速檢測包免費派發長者

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國際獅子總會全港設10部派發機 6萬份快速檢測包免費派發長者

國際獅子總會設10部派發機，免費派發 6萬份快速檢測包予長者。(夏家朗攝)

第五波新冠疫情持續肆虐，市民對防疫用品的需求殷切。國際獅子總會中國港澳303區上月發起「社區服務　全民齊心抗疫月」行動，其中「自助快速檢測抗疫包派發機」計劃，於港九新界設置10部自助快速檢測抗疫包派發機，由3月20日起陸續投入服務，預計派發60,000套快速檢測包供60歲以上長者免費領取。

長者可以在『獅子會18區派發快速檢測抗疫包』網頁(https://support.lionsclubs.org.hk/regnpay/form/lionscovid)預先登記，提交長者咭或樂悠咭編號及聯絡電話號碼，並選擇領取日期及地點即可參加。成功登記的長者將收到手機短訊確認，然後憑短訊內的二維碼可於指定日期到指定地點的派發機領取「快速檢測包」2盒，每張長者咭或樂悠咭只限登記一次，每次限取2盒抗疫包。


10部自助快速檢測抗疫包派發機位置
商場:

中環街市 (地下)
 
港鐵站:

  • 香港大學站 C出口 (閘機外)
  • 西營盤站 A出口 (閘機外)
  • 大窩口站 A出口 (閘機外)
  • 大水坑站 近洗手間 (閘機內)

 
室內街市:

  • 將軍澳翠林街市
  • 深水埗海達街市
  • 屯門欣田街市
  • 天水圍屏欣街市
  • 洪水橋洪褔街市
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