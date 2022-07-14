國際珠寶展全面開放公眾 購物節同期舉行

第38屆香港國際珠寶展及第8屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展將於月尾揭幕，今次兩展均開放於公眾人士參與。貿發局更首度舉辦「只想購物節」，展覽分為六大主題展區，展品來自台灣、日本、澳洲及法國等國家和地區，其中產品包羅萬有，讓市民一站式購物。

香港貿發局副總裁張淑芬和香港貿發局香港國際珠寶展及香港貿發局及香港國際鑽石、寶石及珍珠展籌備委員會主席馬墉宜表示，望第二期消費券和新建的會展站開通能刺激本地珠寶零售市場及市民消費意欲。雖然因為疫情加上地緣政治和環球經濟不確定性增加，但不少珠寶業界轉攻本地市場，以及海外的展商通過本地公司或代理來參展，因此兩項珠寶展共吸引超過430家參展商。除了本地展商，亦有德國、意大利、日本等國家，亞太區創作師協會也會帶来多名香港設計師的創新珠寶設計。

由於今屆珠寶展全面開放給珠寶愛好者入場，大會特意舉辦大眾化分享會，當中包括「鑽石的藝術與科學」、「珠寶的創造和鑑賞」以及「創造獨特的珠寶：工藝技術的傳承」等，加深市民對珠寶的認識。展會首日將舉行「第23屆香港珠寶設計比賽頒獎典禮」，以鼓勵和發掘本地珠寶設計人才。今屆將繼續舉行去年大受歡迎的「珠寶競投精明眼」活動，拍賣品包括18k彩鑽耳環戒指套裝及18k澳洲白南洋珍珠鑽石吊咀，入場人士可以一折起競投產品。

至於初次舉辦的「只想購物節」，除了購物之外，更有大抽獎，獎品包括酒店住宿套票、防疫及保徤護理產品等。大會又與直播營運商合作，安排多場KOL直播環節。多間展商更會在不同時段推出快閃優惠或限量優惠，包括一蚊一罐椒鹽合桃，一蚊換購法國波爾多紅酒、南非國寶茶買一送一等。

第38屆香港國際珠寶展； 第8屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展

日期：2022年7月29日至8月2日

時間：上午10時30分至下午7時；8月2日提前至下午5時結束

地點：會展展覽廳3

入場費：每位100 港元；16 歲以下免費入場，但須成人陪同進場

只想購物節

日期：2022年7月29日至8月1日

時間：上午10時30分至下午7時，8月1日提前至下午6時結束

地點：香港會議展覽中心

入場費：成人票20元，小童票10元，3歲或以下小童及65歲或以上人士免費入場