國際環保博覽下周開鑼 本月17日公眾日免費開放

港府推動創科及實現2050碳中和，全球也響應推動環保，環保創科產品日新月異，2022國際環保博覽下周三(14日)開幕，供環球展商、業界人士和買家參加之外，實體展覽最後一天(17日)更定為公眾日，免費開放予公眾人士入場，鼓勵市民參與環保活動，實踐環保生活。

貿發局預料，博覽可吸引超過220家來自9個國家及地區的參展商，其中日本展團更以歷來最大陣容參與，將帶來38家展商，包括豐田集團旗下港豊田通商有限公司將展示氫能等潔淨及再生能源的技術、三菱和誠金融介紹其綠色融資解決方案，幫助客戶實現碳中和。加拿大展團展商來自廢物處理、綠色建築、太陽能發電、物聯網等多個領域。首次參展的CarbonCure Technologies Incorporated會展示使用回收的二氧化碳來製造鋼筋混凝土的創新科技。

新能源「綠色運輸」為目前一大環保創科焦點，展覽將展示最新的電動車和充電設施等，富利堡企業有限公司會展示MG品牌新改良升級版電動私家車，提升續航力和快速充電功能，車輛可於42分鐘内將電能補充至80％。聯大汽車有限公司會帶來比亞迪最新款的電動的士。威馳騰汽車將展示單層氫能巴士和中集安瑞科的氫能生產同儲存技術。

實體博覽最後一天為公眾日，免費開放予公眾人士入場參觀。當日設有多場環保講座、環保工作坊和虛擬實境(VR)的體驗活動，鼓勵市民積極實踐綠色生活，減少浪費。

貿發局副總裁張淑芬表示，環保產業是一個極具增長潛力的行業，對經濟持續發展扮演重要角色，博覽旨在促成不同國家地區及行業於環保領域上的交流與合作，協助業界把握綠色商機，同心協力推動實現碳中和目標。

參展的還包括環境及生態局與其他10個政府部門，香港生產力促進局、香港工業總會及其他行業協會和企業也將於香港館展示減廢和節能的產品和技術等。環境保護署副署長陸嘉健表示，希望國際環保博覽能推動綠色創新科技、促進政府及業界的環保合作與交流、推廣環球的綠色商脈，以及向市民宣傳綠色低碳生活，讓社會各界攜手開展香港深度減碳之旅，致力在2050年前實現碳中和的目標，共同說好香港的環保故事。

博覽設有九大專區包括「綠色運輸」、「廢物處理及循環經濟」以及「初創專區」等；線上線下舉行，環球展商、業界人士和買家亦可透過線上「商對易」智能配對平台進行線上洽商至12月24日。