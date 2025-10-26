國際環保博覽 開拓綠色商機 匯聚業界翹楚 引領零碳未來

由香港貿易發展局及法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，香港特區政府環境及生態局協辦的國際環保博覽2025，將於本周二（10月28日）至周五（10月31日），假亞洲國際博覽館舉行，今屆展覽吸引來自13個國家和地區，約340家展商參與，助業界買家把握綠色經濟的龐大商機。
全球綠色力量匯聚 韓國意大利展團首度登場
國際環保博覽今年踏入第20屆，以「綠色科技 引領零碳未來」為主題，雲集環球展商，共有17個展團參展。當中包括首次參展的韓國和意大利展團，其中韓國展團將展出水資源，新能源及廢物處理等技術。挪威、荷蘭及加拿大展團亦會再度參展。
中國內地方面，大灣區的廣東、廣州、深圳展團繼續踴躍支持；大灣區以外，廣西、湖南、上海、內蒙古亦再度組織展團參與。由「一帶一路」國際科學組織聯盟(ANSO)及11家內地企業組成的ANSO環境科技產業聯盟展館將首次於博覽亮相，展示多項與水資源、大氣環境有關的技術，陣容鼎盛。
香港綠色創科實力亮相 力拓國際市場綠色商機
香港亦有多個組織參展，環境及生態局等11個政府單位所組成的展區，展示多項最新環保政策及措施外；環境運動委員會亦攜同22家本地初創首次組織展館，展示多元綠色創新成果；而由環保署支持，香港工業總會統籌的香港館，則集合20個參展商；香港科技園公司則率領園區10間初創一同亮相。
為協助內地企業及港商「出海」，協助展商開拓不同地方的市場，大會積極透過貿發局全球51個辦事處，邀請海外買家參觀及採購，吸引來自亞洲地區如日本、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、越南，以及歐洲如匈牙利及波蘭的買家參與。
聚焦三大綠色領域 前瞻技術應對未來挑戰
今年博覽將聚焦循環經濟及廢物處理、綠色及智慧出行、以及ESG相關服務三大領域，展示相關最新的綠色科技成果。其中於循環經濟及廢物處理展區，本港展商綠色人工智能科技有限公司將展示用了機器視覺和人工智能演算法的AI 智能分類垃圾桶，實現高精度自動分類；中國光大環境（集團）有限公司則介紹垃圾焚燒發電方案，推動轉廢為能。
於綠色及智慧出行領域，香港中文大學孵化的新能源項目易池新能有限公司將展出成本較鋰電池低一半，全球首個商業化硫基液流電池儲能系統，備受矚目；首次參展的盈峰環境科技集團股份有限公司，將展示自主研發的純電動壓縮式垃圾車，實現清運過程的零碳排放。
於ESG相關服務領域方面，中國節能環保（香港）投資有限公司能為企業提供一站式ESG服務的創新工具EnvAI，能協助企業量化並管理碳排放；Llewellyn and Partners Company Limited則帶來為建築業而設的專利AI綜合管理平台AutoTwin，有效優化項目的資源運用。
博覽亦設有學研機構與初創展區，當中香港科技園公司帶來的初創afterNATURE Ltd，展出可保持海岸線生物多樣性的「六角形深水盆」。而另一間初創遠見築有限公司則會展出AtmosBrick 及於博覽中全球首發的AtmosTile「負碳」綠建材。
業界論壇把脈趨勢 實用指南推動轉型
博覽期間將舉辦多項精彩活動。焦點活動「亞洲環保會議」將探討循環經濟的最新發展、「構建可持續未來：邁向淨零建築環境」及「綠色智慧出行— 引領未來出行潮流」等主題，期間更會首次推出由商界環保協會、香港綠色建築議會及香港建造業議會共同編制的《香港循環建築環境指南》。博覽首日亦會舉辦「香港工業總會．Q 嘜低碳餐廳大獎」頒獎典禮，而博覽第二日將舉行「環保企業『走出去』經驗交流會」，還有專為香港環保初創而設的「初創．動起來」論壇。
公眾同樂 親身體驗綠色生活
博覽最後一天（10月31日）為公眾日，歡迎市民免費入場。當日特設環保講座，例如海洋公園將分享「逆瀕行動 Mission R」，保護瀕危野生動物與其棲息環境的相關資訊；環保 KOL「大便妹」楊婷亦會講解如何過環保生活、共建綠色家園。市民還可參加「蜂蠟布工作坊」、「桌上遊戲工作坊」等環保工作坊，以及於綠色市集Green Mart購買多元環保產品。
除了前往會場外，展商和買家亦可於10月21日至11月7日透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商。
焦點展品：
綠色人工智能科技有限公司帶來的智能分類垃圾桶是革命性的智能回收解決方案，通過尖端技術優化廢物管理。它配備人工智能分類功能，能自動識別並分揀塑膠瓶、金屬罐和紙包飲品等不同類型的可回收物，提升效率興回收準確性。內置壓縮系統可壓縮回收物，提升儲存空間。透過GR/RFID會員掃描功能，提供個人化互動體驗，包括積分追蹤和獎勵計劃。自動喚醒功能感應用戶存在，即時啟動操作，互動式觸控螢幕提供直觀指引，結合4G/5G及wifi網絡，實現遠程監控與即時數據報告。
展位：3-D38
碧瑤綠色科技有限公司的智能廢物管理方案結合物聯網及大數據技術，為物管人員提供即時數據，助制定高效廢物管理策略，同時提升終端用戶回收意欲。智能回收設備及系統因應環境所需持續升級。實現更精準、衛生及便捷的廢物管理，全面優化管理效能及用戶體驗。
展位：3-G30
afterNATURE Limited的六角形深水盆是一種生態岸線組件，專為提升退化海岸線的生態與生物多樣性而設計。六升的水能蓄水並形成潮汐池，或可當作耐鹽植物的種植槽。組件表面的微生境亦為海洋生物提供避暑、防乾旱及躲避掠食的庇護所。
展位： 3-F20
遠見築有限公司將展示AtmosBrick及AtmosTile系列，透過專利Atmos技術將二氧化碳轉化為高性能建材，不僅大幅降低碳足迹，更為資產賦予永久環保優勢。經南豐集團等先導項目驗證，產品在強度與美學兼備的同時，實現碳封存與化學減排。這不只是綠色建築，更是超前部署的價值投資——助您在監管趨勢中佔據先機，打造市場注目的未來地標。
展位：3-F20
格林(中國)科技發展有限公司展出的「藍海藻膜fromSeaweed薄膜」透過尖端海藻技術，引領可持續包裝解決方案。作為環保替代品的創新先驅，將海洋資源轉化為高性能薄膜，既滿足現代商業需求，同時保護地球環境。海藻膜服務不同商業領域：企業通訊所需的透明信封窗口、包裝盒和紙袋的窗口膜、可定制印刷的禮籃包裝膜，以及美容行業的環保海藻乾面膜。每項應用都能提供專業級表現，同時確保可完全降解。
展位：6-E12
盈峰環境科技集團股份有限公司的掃路機標配具備路面清掃、乾式除塵作業、240升標準垃圾桶垃圾收集、定速巡航作業、國標充電樁快充、冷暖空調等功能。還可選用高壓水槍對附著在路面、牆壁上的頑固垃圾進行定點清污；還可選用便攜式充電機，採用市電220V進行充電。
展位：6-B30
三一騰飛機械有限公司的三一鋰能重磅推出最新產品電兔電源車。可滿足交直流充電需求，支持380伏、690伏交直流輸出，可同時為2台電動卡車充電。電兔電源車容量覆蓋從261 Kwh到5016Kwh等多種規格，應用場景多能廣域，隨處可達，既能代替柴油發電，也可以滿足工程施工、通訊基站、礦山石油、綠電消納等。安全性方面，除了具備電芯級的主動均衡、一簇一管理、主動消防等技術優勢。
展位：6-C24
易池新能有限公司研發了全球首個商業化硫基液流電池儲能系統，實現了安全不可燃、低成本、長放電時間且環境友好的儲能技術，使用壽命超過15年。該產品可應用於可再生能源存儲、數據中心、光儲充電站等場景。
展位：3-G24
Ezygreenpak Limited專注於水溶性無紡布包裝，這是一種創新的材料，可在水中完全溶解且不會留下有害殘留物。這種突破性的環保替代品為企業提供了一種可行的選擇，幫助它們實現可持續發展目標，同時大幅減少長遠的環境污染。該材料可在90°C 或以上的熱水中迅速溶解，並且能在堆填區環境下於兩年內自然生物降解。
展位：6-F18
嶺南大學展出的新一代可擕式空氣淨化設備，專為解決人口稠密城市地區、災難救援場景及低收入住房中的空氣品質問題而設計。其緊湊且節能的設計能為惡劣環境提供實用且可持續的空氣品質改善方案。針對過度擁擠的生活條件（包括低收入家庭）產生的嚴重空氣品質問題。採用高效HEPA過濾系統，易於組裝與拆卸，具有多位置放置與懸掛模式，實現超便攜、輕量化和低能耗設計。
展位：6-A25
朗思科技有限公司帶來激光氣體遙測儀可對天然氣管道、油氣場站等需要對甲烷洩漏檢測、濃度變化實時準確分析的場景進行非接觸式濃度監測，測量距離超300 m，20 ms實時響應，靈敏度達 1ppm·m等級。該產品適用於不便安裝固定監測裝置的區域，支持工作人員手持使用，也可安裝於無人機、機器人、高空雲台、巡檢車進行大範圍移動監測裝置上。
展位：3-G24
國際環保博覽2025
日期：2025年10月28至31日
地點：亞洲國際博覽館
商對易（線上）2025年10月21至11月7日
立即登記及瞭解更多