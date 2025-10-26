國際環保博覽 開拓綠色商機 匯聚業界翹楚 引領零碳未來

由香港貿易發展局及法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，香港特區政府環境及生態局協辦的國際環保博覽2025，將於本周二（10月28日）至周五（10月31日），假亞洲國際博覽館舉行，今屆展覽吸引來自13個國家和地區，約340家展商參與，助業界買家把握綠色經濟的龐大商機。

全球綠色力量匯聚 韓國意大利展團首度登場

國際環保博覽今年踏入第20屆，以「綠色科技 引領零碳未來」為主題，雲集環球展商，共有17個展團參展。當中包括首次參展的韓國和意大利展團，其中韓國展團將展出水資源，新能源及廢物處理等技術。挪威、荷蘭及加拿大展團亦會再度參展。

中國內地方面，大灣區的廣東、廣州、深圳展團繼續踴躍支持；大灣區以外，廣西、湖南、上海、內蒙古亦再度組織展團參與。由「一帶一路」國際科學組織聯盟(ANSO)及11家內地企業組成的ANSO環境科技產業聯盟展館將首次於博覽亮相，展示多項與水資源、大氣環境有關的技術，陣容鼎盛。

香港綠色創科實力亮相 力拓國際市場綠色商機

香港亦有多個組織參展，環境及生態局等11個政府單位所組成的展區，展示多項最新環保政策及措施外；環境運動委員會亦攜同22家本地初創首次組織展館，展示多元綠色創新成果；而由環保署支持，香港工業總會統籌的香港館，則集合20個參展商；香港科技園公司則率領園區10間初創一同亮相。

為協助內地企業及港商「出海」，協助展商開拓不同地方的市場，大會積極透過貿發局全球51個辦事處，邀請海外買家參觀及採購，吸引來自亞洲地區如日本、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、越南，以及歐洲如匈牙利及波蘭的買家參與。

聚焦三大綠色領域 前瞻技術應對未來挑戰

今年博覽將聚焦循環經濟及廢物處理、綠色及智慧出行、以及ESG相關服務三大領域，展示相關最新的綠色科技成果。其中於循環經濟及廢物處理展區，本港展商綠色人工智能科技有限公司將展示用了機器視覺和人工智能演算法的AI 智能分類垃圾桶，實現高精度自動分類；中國光大環境（集團）有限公司則介紹垃圾焚燒發電方案，推動轉廢為能。

於綠色及智慧出行領域，香港中文大學孵化的新能源項目易池新能有限公司將展出成本較鋰電池低一半，全球首個商業化硫基液流電池儲能系統，備受矚目；首次參展的盈峰環境科技集團股份有限公司，將展示自主研發的純電動壓縮式垃圾車，實現清運過程的零碳排放。

於ESG相關服務領域方面，中國節能環保（香港）投資有限公司能為企業提供一站式ESG服務的創新工具EnvAI，能協助企業量化並管理碳排放；Llewellyn and Partners Company Limited則帶來為建築業而設的專利AI綜合管理平台AutoTwin，有效優化項目的資源運用。

博覽亦設有學研機構與初創展區，當中香港科技園公司帶來的初創afterNATURE Ltd，展出可保持海岸線生物多樣性的「六角形深水盆」。而另一間初創遠見築有限公司則會展出AtmosBrick 及於博覽中全球首發的AtmosTile「負碳」綠建材。

業界論壇把脈趨勢 實用指南推動轉型

博覽期間將舉辦多項精彩活動。焦點活動「亞洲環保會議」將探討循環經濟的最新發展、「構建可持續未來：邁向淨零建築環境」及「綠色智慧出行— 引領未來出行潮流」等主題，期間更會首次推出由商界環保協會、香港綠色建築議會及香港建造業議會共同編制的《香港循環建築環境指南》。博覽首日亦會舉辦「香港工業總會．Q 嘜低碳餐廳大獎」頒獎典禮，而博覽第二日將舉行「環保企業『走出去』經驗交流會」，還有專為香港環保初創而設的「初創．動起來」論壇。

公眾同樂 親身體驗綠色生活

博覽最後一天（10月31日）為公眾日，歡迎市民免費入場。當日特設環保講座，例如海洋公園將分享「逆瀕行動 Mission R」，保護瀕危野生動物與其棲息環境的相關資訊；環保 KOL「大便妹」楊婷亦會講解如何過環保生活、共建綠色家園。市民還可參加「蜂蠟布工作坊」、「桌上遊戲工作坊」等環保工作坊，以及於綠色市集Green Mart購買多元環保產品。

除了前往會場外，展商和買家亦可於10月21日至11月7日透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商。