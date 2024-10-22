國際美酒展下月舉行 展商︰減烈酒稅助降酒心朱古力成本

當局宣布減少部分烈酒稅，業界能否受惠仍有待觀察。第16屆香港國際美酒展下月7日起，一連三日於會展舉行，雲集環球佳釀及美酒，市民於展期最後一日的公眾日可購票進場，品嘗各種特色美酒。主辦方表示，烈酒稅促進高端烈酒貿易和相關經濟活動，而展會將協助業界把握寬減烈酒稅帶來的機遇。至於展商則對減稅意見不一，有指受惠新稅制的產品較少，並認為來港的買家不會太注重稅項高低；亦有展商指變動有助減低酒心朱古力原材料的成本，產品價格有下調空間。



美酒展將於11月7至9日(星期四至六)在會展舉行，展覽雲集來自20個國家和地區、逾600家展商，提供不同美酒和佳餚，如由香港釀酒師在意大利火山，以火山泥養分和高海拔環境配合釀製的意大利熔岩酒莊760紅酒，以及內地貴州的高端醬香型白酒產品「珍酒」。 活動首兩日主要供業界交流，最後一天為公眾日(9日)，指定展區「Wine Fiesta」將同時開放予18歲或以上的公眾人士入場，門票正價每張200元。入場人士可在專區品嘗及購買各地品種及未於市面發售的產品；市民可預先於展會網站登記參與各公眾日活動。另外，大會亦安排了多場向公眾開放的活動，例如葡萄酒大師主持氣泡酒研討會、侍酒師職業發展路徑研討會。

張淑芬

烈酒稅調整助升香港競爭力 香港貿發局副總裁張淑芬表示，近年本地消費者對酒類的需求和鑑賞愈來愈成熟和多元化；今屆美酒展網羅超過600家參展商，當中20%有帶烈酒產品進場，中國白酒及各地烈酒參展商較去屆上升六成。 她續指，上周三(16日)特首於施政報告公布即時下調烈酒稅，稱「業界一直有咁嘅訴求，依家實現咗一定係好事」。她相信新稅制不只帶動高端烈酒貿易，亦能促進烈酒拍賣、分銷集散、儲存等相關服務，長遠有助提高香港作為酒類貿易平台的競爭力。

減稅影響朱古力價格 展商「朱酉」主打內含世界各地代表名酒的酒心朱古力，把朱古力含在口中，待其融化後「就會有一大啖酒湧出」。創辦人Kenneth表示，烈酒稅下降，除影響高端烈酒價格外，亦有助減少其產品原材料費用，「一粒朱古力入面有8ml(毫升)酒，所以烈酒都係好大嘅成本。」Kenneth續指，雖暫未見市場因稅制變動而調整價格，但希望未來單是烈酒成本可至少減少一成，而朱古力的價格亦可能隨之下調。 另一酒商「兩益」則主要出售各類美酒，其中以美國威士忌「WILD TURKEY」 是今次活動的主打。品牌經理Calvin表示，公司能受惠於減稅的產品不足10%，僅零售價400元以上或陳年超過十年的酒類可能有影響。至於海外買家則以發掘美酒為目的，稅項高低未必是他們是否購買最重要的因素。 酒品專賣店「MyiCellar」活動經理Isaac就指，供貨市場暫未受措施影響，但未來如來貨價格有變化，相信零售價也會受惠；他又相信，烈酒稅下降有助吸引市民在公眾日入場「睇吓有無平貨」，增加他們接觸高價酒的機會。