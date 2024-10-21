國際美酒展下月舉行 600展商雲集環球佳餚美酒(吳康琦攝)

由貿發局舉辦的第16屆香港國際美酒展下月7日起，一連三日於會展舉行，雲集環球佳釀及美酒，市民於公眾日購票進場，品嘗各種特色美酒。適逢部份烈酒稅被下調；主辦方表示，措施促進高端烈酒貿易和烈酒相關經濟活動，而展會將協助業界把握寬減烈酒稅帶來的機遇。至於展商則對減稅意見不一，有人受惠新稅制產品稀少，來港買家亦不會介意稅項；但亦有展商指變動有助減低酒心朱古力材料成本。 美酒展將於11月7至9日(星期四至六)在會展舉行，展雲集來自20個國家和地區、超過600家展商。除了來自香港和內地，還有白俄羅斯、丹麥、德國、愛爾蘭、意大利、新參展的波蘭等海外展商，提供不同美酒和佳餚，如由香港釀酒師 在意大利火山建立酒莊和葡萄園，以火山泥養份和高海拔環境配合釀製的意大利熔岩酒莊760紅酒；內地貴州的高端醬香型白酒產品中國白酒「珍酒」。

美酒展最後一天為公眾日(9日)，指定展區「Wine Fiesta」將同時開放予18歲或以上的公眾人士，門票正價每張200港元。入場人士可以在「Wine Fiesta」專區品嚐及購買來自世界各地不同種類以及未有於市面發售的美酒。參加展會的市民可預先於展會網站登記參與各公眾日活動。 除了品嚐與選購美酒，大會亦將安排了多場向公眾開放的活動，例如葡萄酒大師Debra Meiburg 將主持關於氣泡酒的研討會；港人釀酒師 Stef Yim 將親臨會場，與參加者分享他的釀酒之路和心路歷程。此外，還有由三位來自不同領域的專家一起探討侍酒師的職業發展路徑的研討會。

烈酒稅調整助升香港競爭力 貿發局美酒香港貿發局副總裁張淑芬表示，近年區內消費者對酒類的需求和鑑賞愈來愈成熟和多元化；今屆美酒展網羅超過600家參展商，當中20%有帶烈酒產品，中國白酒及各地烈酒的參展商數較去屆上升六成。 她續指，上周(16日)特首於施政報告提出下調烈酒稅，稱「業界一直有咁既訴求，依家實現咗一定係好事」。張淑芬相信新稅制不只帶動高端烈酒貿易，亦能促進烈酒拍賣、分銷集散、儲存等相關服務，長遠有助提高香港作為酒類貿易平台的競爭力。

酒心朱古力成本下降 展商「朱酉」主打內含世界各地代表名酒的酒心朱古力，把朱古力含在口中，待其融化後就會有一大啖酒湧出。創辦人kenneth表示，烈酒稅下降，除會影響高端烈酒價格外，亦有助減少他的 原材料費用，「一粒朱古力係面有8ml酒，所以烈酒都係好大既成本。」Kenneth續指，雖暫未見市場因稅制變動而調整價格，但他希望未來單是烈酒成本，可至少減少一成，而朱古力的價格亦可能隨之下調。 另一間酒商「兩益」則主要出售各料美酒，其中以美國威士忌「WILD TURKEY」 是今次活動的主打。品牌經理Calvin表示， 其公司能受惠於減稅的產品不足10%，僅零售價400元以上或陳年超過十年的酒類可能受影響；他續稱「暫時香港市場平啲嘅酒都係受歡迎啲，減稅嘅影響有限」，至於海外買家則以發掘美酒為目的，因此稅項對他們而言並非重要因素。

「MyiCellar」活動經理Isaac就指供貨市場暫未受措施影響，但未來如來貨價格有波動相信，零售價也會產生變化；他又相信，烈酒稅下降有助吸引市民公眾日到活動「 睇下有無平貨」， 從而增加他們接觸高價酒的機會。