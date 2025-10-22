國際美酒展下月開鑼 貿發局：調整烈酒稅促市場多元發展

一年一度的香港國際美酒展將於11月6至8日在會展舉行，有來自21個國家和地區、共超過620家展商參展。活動最後一天為公眾日，指定展區將開放予成年公眾人士，以品嘗及購買世界各地、未有於市面發售的美酒。貿發局表示，市場對烈酒需求日益殷切，當局去年布調整烈酒稅，促進烈酒市場多元發展。另有展商指，烈酒稅為銷情帶來挑戰。

今年有來自21個國家和地區、共超過620家展商參展，為業界人士及買家帶來環球美酒；今年美酒展新增「環球烈酒專區」，網羅全球來自13個國家和地區的烈酒，涵蓋多種酒類。活動最後一天為公眾日指定展區「Wine Fiesta」將開放予18歲或以上的公眾人士，門票正價每張220元，市民即日起亦可透過指定平台以每張128元特惠價購買。