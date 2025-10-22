國際美酒展下月開鑼 貿發局：調整烈酒稅促市場多元發展

一年一度的香港國際美酒展將於11月6至8日在會展舉行，有來自21個國家和地區、共超過620家展商參展。活動最後一天為公眾日，指定展區將開放予成年公眾人士，以品嘗及購買世界各地、未有於市面發售的美酒。貿發局表示，市場對烈酒需求日益殷切，當局去年布調整烈酒稅，促進烈酒市場多元發展。另有展商指，烈酒稅為銷情帶來挑戰。
今年有來自21個國家和地區、共超過620家展商參展，為業界人士及買家帶來環球美酒；今年美酒展新增「環球烈酒專區」，網羅全球來自13個國家和地區的烈酒，涵蓋多種酒類。活動最後一天為公眾日指定展區「Wine Fiesta」將開放予18歲或以上的公眾人士，門票正價每張220元，市民即日起亦可透過指定平台以每張128元特惠價購買。
香港貿發局副總裁古靜敏表示，行政長官於去年施政報告宣布調整烈酒稅，令今年展會中國白酒的參展商數目錄得明顯升幅；此外本地釀造品牌冒起，亦為美酒展注入地道風采；自高端烈酒稅調低後，為業界帶來正面影響，亦促進烈酒市場多元發展。
首個港產威士忌品牌
展商之一的全港首個本地釀製威士忌品牌「九龍釀酒」，將在活動中展出香港本地製造的威士忌；品牌旗下的麥芽威士忌用壓力煲原理釀威士忌，12年熟成時間變10天，成分和口感與傳統方法釀造的威士忌幾乎無異。共同創辦人劉梓康指，旗下威士忌於今年5月正式開售，由於售價約為700元，調低高端烈酒稅後，產品受惠的程度低於售價逾千元的酒，「一入市場，有啲競爭」，盼藉參加美酒展開拓國際市場。
氈酒市場年輕化
另一展商「HK Liquor Store」亦在展會期間出售旗下氈酒。創辦人陳天盈表示，希望在國際美酒展中宣傳自家產品；並指出不同酒類享有各自的客群，其中愈來愈多年輕人接觸氈酒，因此高端烈酒稅的影響不算很大。