本地
2025-10-21 17:45:48

國際美酒展11.6開鑼 新增環球烈酒專區網羅全球烈酒

國際美酒展11.6開鑼 新增環球烈酒專區網羅全球烈酒 (吳康琦攝)

貿發局今日(21日)宣布，一年一度的香港國際美酒展將於下月6至8日(周四至六)會展舉行；場內有來自21個國家和地區、共超過620家展商參展。活動最後一天日為公眾日，指定展區將開放予成年公眾人士，以品嚐及購買世界各地、未有於市面發售的美酒。貿發局表示，市場對烈酒需求日益殷切，當局去年布調低烈酒稅，促進烈酒市場多元發展。

第17屆香港國際美酒展將於11月6至8日在會展舉行，今年有來自21個國家和地區、共超過 620家展商參展，為業界人士及買家帶來環球美酒；今年美酒展新增「環球烈酒專區」，網羅全球來自13個國家和地區的烈酒，涵蓋多種酒類。活動最後一天(11月8日)為公眾日指定展區「Wine Fiesta」將開放予18歲或以上的公眾人士，門票正價每張220港元，市民亦可由10月22日起透過指定平台以每張128港元特惠價購買。

香港貿發局副總裁古靜敏表示，行政長官於去年施政報告宣布調整烈酒稅，令今年展會中國白酒的參展商數目錄得明顯升幅；此外本地釀造品牌冒起，亦為美酒展注入地道風采；自高端烈酒稅調低後，為業界帶來正面影響，亦促進烈酒市場嘅多元發展。

共同創辦人劉梓康盼藉參加美酒展開拓國際市場。 (吳康琦攝) 陳天盈表示,愈來愈多年輕人接觸氈酒。(吳康琦攝)

全港⾸個本地釀製威⼠忌品牌

展商之一的全港⾸個本地釀製威⼠忌品牌「九龍釀酒」將在活動中，展出香港過本地製造的威⼠忌；品牌旗下的麥芽威⼠忌用壓力煲原理釀威士忌 12年熟成時間變10天，成份和口感與傳統方法釀造的威士忌幾乎無異。共同創辦人劉梓康指，旗下威士忌於今年五月正式開售，由於售價約為700元，因此調低在高端烈酒稅後，產品受惠的程度低於售價逾千元的酒，「一入市場，有啲競爭」，盼藉參加美酒展開拓國際市場。

氈酒市場年輕化

另一展商「HK Liquor Store」亦在展會期間出售旗下的氈酒。創辦人陳天盈表示，希望在國際美酒展中宜宣傳自家產品；並指出不同酒類享有各自的客群，其中愈來愈多年輕人接觸氈酒，因此高端烈酒稅的影響不算很大。

