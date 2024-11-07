國際美酒展2024｜今日開鑼展商推自助品酒體驗　烈酒減稅助酒商調整價格

美酒展今日開鑼 展商推自助品酒體驗 烈酒減稅助酒商調整價格(蘇文傑攝)

暢飲美酒是生活享受方式之一，由香港貿發局舉辦的「香港國際美酒展」今日(7日)揭幕，逾600家、來自20個國家和地區的參展商，除了帶來各式佳釀外，更有「自助品酒」的新型體驗，市民可在周六的公眾日購票入場一一嘗試。另外， 受烈酒稅下調，有展商表示，因預視產品會受惠，因此活動部分產品價格會減逾一成。 一連三日(11月7至9日)的美酒展於會展舉行，活動最後一天將開放指定展區「Wine Fiesta」予18歲或以上公眾人士憑票入場，門票每張200元，於展覽現場有售；市民亦可於11月8日下午6時前以99港元的優惠價，於KKDay、KLOOK、PopTicket、Timable平台購票。

自助品酒體驗 指定展區「Wine Fiesta」既可選購環球美酒，亦可到各個試酒區盡情品嚐，但除了美酒之外，部分展商亦會趁機推廣送酒小食和新型品酒體驗。展商「SAKE.Z」就在活動中展出一款自行研發的自助分酒機，機器可提供9種酒，用家自行選擇想嘗試的酒類後，讓機器素描「SAKE.Z」應用程式的錢包二維碼，或店家提供的二維碼卡， 放入酒杯即可得到10ml的酒。 負責人Ray表示，機器的靈感源於觀察到部分人不喜歡在酒展活動被人推銷，而分酒機則可讓人「 自己上網搵再試，唔係飲人哋sell嘅嘢」， 應用程式亦會顯示酒的資料和記錄用家的品酒記錄， 透露機器未來可應用於餐廳、大型活動和公司派對。他又指， 因法例規定酒類必須面售，因此不論是增值應用程式錢包或購買二維碼卡都須通知在場職員，而今次活動中，參加者則可免費嘗試如此新的體驗。