國際美酒展2024｜今日開鑼展商推自助品酒體驗　烈酒減稅助酒商調整價格

暢飲美酒是生活享受方式之一，由香港貿發局舉辦的「香港國際美酒展」今日(7日)揭幕，逾600家、來自20個國家和地區的參展商，除了帶來各式佳釀外，更有「自助品酒」的新型體驗，市民可在周六的公眾日購票入場一一嘗試。另外， 受烈酒稅下調，有展商表示，因預視產品會受惠，因此活動部分產品價格會減逾一成。
一連三日(11月7至9日)的美酒展於會展舉行，活動最後一天將開放指定展區「Wine Fiesta」予18歲或以上公眾人士憑票入場，門票每張200元，於展覽現場有售；市民亦可於11月8日下午6時前以99港元的優惠價，於KKDay、KLOOK、PopTicket、Timable平台購票。
自助品酒體驗
指定展區「Wine Fiesta」既可選購環球美酒，亦可到各個試酒區盡情品嚐，但除了美酒之外，部分展商亦會趁機推廣送酒小食和新型品酒體驗。展商「SAKE.Z」就在活動中展出一款自行研發的自助分酒機，機器可提供9種酒，用家自行選擇想嘗試的酒類後，讓機器素描「SAKE.Z」應用程式的錢包二維碼，或店家提供的二維碼卡， 放入酒杯即可得到10ml的酒。
負責人Ray表示，機器的靈感源於觀察到部分人不喜歡在酒展活動被人推銷，而分酒機則可讓人「 自己上網搵再試，唔係飲人哋sell嘅嘢」， 應用程式亦會顯示酒的資料和記錄用家的品酒記錄， 透露機器未來可應用於餐廳、大型活動和公司派對。他又指， 因法例規定酒類必須面售，因此不論是增值應用程式錢包或購買二維碼卡都須通知在場職員，而今次活動中，參加者則可免費嘗試如此新的體驗。
烈酒稅影響展會
施政報告宣布，由上月16日起，削減進口價高於200元的烈酒稅。政策推出兩個多星期，活動酒商對其的反應各有不同。意大利酒商LA JARA-ORGANIC WINES負責人Francesco認為，長遠烈酒減稅對葡萄酒行業影響不大，因不同酒類各有獨自客群，而且兩者有著實質上的差異，「40度嘅酒同12度嘅完全唔同， 兩者係無辦法替換，因價錢平啲就換走，可行但罕見。」
至於主要出售烈酒的展商「兩益」行銷經理謝尚恒表示，公司因預視旗下部分產品有受惠於烈酒稅變動，因而率先調整產品價格，其中一款逾3,000元的白蘭地，減稅後將以約2,300元出售，其他受惠產品減幅亦達10至15%。他相信，措施會惠及喜歡飲用高年份酒類的買家和開拓收藏家客源。
高陞煙酒顧問鄭詩敏就表示，公司代理的中國烈酒雖受惠於新稅制，但公司仍在消化未受影響的庫存，未來或會推出優惠，把減稅前購入的烈酒價格與受惠產品價格拉近，然而，她亦擔心減酒稅後，供應商會隨即加價。