國際航空學院首批畢業生獲香港快運聘用 40歲教車師傅轉跑道圓機師夢

勇敢追夢對已成家立室的人而言，是一場與現實拔河的挑戰；家庭責任與經濟壓力交錯，便形成層層無形枷鎖。但年過四十、曾為教車師傅的鄧俊偉卻獲家人支持，修讀香港國際航空學院課程，成首批畢業學員，更獲香港快運聘用為二副機長，圓少年機師夢，他笑指「教車同揸飛機都強調責任心及交通安全」。 見習機師培訓課程畢業生、香港快運航空二副機長鄧俊偉指，自小已想「衝上雲霄」，但年輕時面對經濟壓力，且該行業在香港發展路線較狹窄，最終成為教車師傅。直至近年兩個女兒已上小學，生活趨穩定，他便重拾兒時夢想，於2023年遠赴澳洲考獲私人飛機牌照，回港後恰好知悉航空學院開辦「見習機師培訓課程」，在家人支持下，花80萬元學費修讀課程。

鄧俊偉稱，慶幸報讀課程無年齡限制，讓他得以圓夢，且授課地點主要在香港，「方便我照顧家庭或繼續做嘢搵錢」。課程中的美國飛行訓練令他印象深刻，因當時家中長者離世，他須克制悲傷情緒，同時確保安全駕駛，成為既難忘又重要的經歷。他指，「教車到揸飛機，兩條跑道看似毫無關聯，但兩者都強調責任心及交通安全，須對乘客負責」；又稱香港快運有不少即日來回航班，讓他能一邊照顧家庭，一邊追逐藍天夢想。



參與青年航空活動燃點機師夢 同屆畢業生陳永康年幼時曾參加青年航空活動「空中暢遊」，自此對機師職業充滿憧憬。畢業後，他先後在機場任地勤和消防處工作；直至看到航空學院的招生廣告，決心追夢；完成培訓課程後，他同獲香港快運聘任做二副機長。他指出，在修讀見習機師培訓課程中，便接獲香港快運有條件取錄的通知，令他更具信心，更努力學習起飛和降落等步驟，盼可加快累積飛行時數和駕駛經驗，成獨當一面機長。