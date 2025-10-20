國際調解院在港總部開業　鄭若驊出任首任秘書長

外交部副部長華春瑩致辭時表示，國際調解院的成立，為國際法治領域提供一個新平台，並提倡平等協商、合作共贏。 華春瑩又說，國際調解院融合了各主要法律體系特點，為國際之間透過法律手段解決爭端，開闢新途徑，充分利用調解的獨特優勢，包括靈活、具成本效益、便利和高效的特質解決國際爭端。 她相信，國際調解院將為完善國際法律體系，建構人類命運共同體作出貢獻。

李家超：香港擁有歷史悠久法治傳統 國際調解院為值得信賴機構

行政長官李家超表示，在全球局勢動盪之下，國際調解對於解決爭端、維繫關係和促進合作至關重要，香港擁有世界一流的專業服務，致力於透過相互尊重和理解的方式，解決爭端。

李家超表示，在「一國兩制」之下，香港既享有中國優勢亦享國際優勢，擁有歷史悠久的法治傳統，以及與眾多國際金融中心一致的普通法制度。香港有三所大學的法律學院名列全球前60位，致力培養法律與爭議解決服務領域的人才，相信國際調解院將成為一個值得信賴的機構。