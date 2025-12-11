國際賽周海外旅客激增130% 馬會料在港消費達3500萬

浪琴國際騎師錦標賽雲集除國際頂尖騎師和賽駒，昨日馬場亦不乏賽馬旅遊的海外旅客。馬會透露，今年馬會國際賽周吸引近1,400名海外旅客參與賽馬旅行團來港，人數較去年的600人激增130%，分別來自澳洲、英國、美國及亞洲等地，當中不乏高端旅客，留港期間會觀光及消費。有商務旅客指，曾來港約30次，對香港猶如第二個家；亦有首次來港的旅客指，首天展開香港行程體驗已非常愉快，之後絕對希望再度訪港。

澳洲旅行社負責人John McGauran帶團來港已超過15年，初期團員僅約30人，今年人數增至120人。他表示，團員中不少是澳洲馬主及練馬師，對賽馬充滿熱情，而香港賽馬在澳洲亦享有盛名，有旅客甚至每周收看香港賽事，因此一直希望親臨香港馬場觀賽。另一名澳洲旅行社負責人Eliza O’Sullivan今次帶團有97位參加者，其中約三成為「回頭客」，其餘七成是新客。她指出，團員除了觀賽，亦會四處觀光及購物，每人預計花費約2.5萬至3萬港元，購物為主；部分為珠寶愛好者更預計在購物上花費達4萬港元。