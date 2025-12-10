國際賽週吸引1400海外客　馬會料在港消費達3500萬

《施政報告》自去年提出發展賽馬旅遊，昨日舉行的浪琴國際騎師錦標賽更是雲集國際頂尖騎師和賽駒。馬會稱，今年馬會國際賽週吸引近1,400名海外旅客參與賽馬旅行團來港，人數較去年的600人激增130%，分別來自澳洲、英國、美國及亞洲等地，當中不乏高端旅客，在香港逗留期間亦帶動其在港旅遊觀光及消費。有來港進行商務旅行的旅客指已來港約30次，對香港猶如第二個家；亦有首次來港的旅客指，來港第一天已有很好的體驗，之後絕對希望再度來港。

澳洲旅行社負責人John McGauran帶領團來港超過15年，初時只有約30名參加者，至今年已有120人參與。他表示，旅行團參與者不乏澳洲的馬主及練馬師，對賽馬充滿熱愛，因香港賽馬在澳洲很有名，有的旅客甚至每星期均會觀看香港賽事，所以一直都希望來到香港觀賽。另外一位澳洲旅行社負責人Eliza O’Sullivan，今次領團有97位參加者，當中約30%為回頭客；70%是新客。她表示，團內旅客除觀馬外亦有四處觀光及消費，其中主要花費在購物，每人約預計花費25,000至30,000港元；亦有珠寶愛好者，預計會花費40,000港元於購物上。

參與旅行團的旅客Rikki McDonald及Ashleigh Dowley從事馬匹代理，她們表示港除了觀光及消費外，亦希望在旅行期間能順道在港尋找商機。Rikki表示自6歲已跟隨家人來港旅遊，至今來港已約30次，香港猶如她的第二個家；目前希望能持續探索在澳洲和香港之間的商業機會，對於花費她則預計每天會花費1萬港元在港，加上臨近聖誕節，亦會在港帶很多禮物回家給孫兒。第一次來港的Ashleigh則表示，一直均有在親友中耳聞香港的吸引力，來港第一天已有很好的體驗，期待之後一周的活動；她預計會今次旅程會花費約2萬至2.5萬港幣，以後亦絕對希望能再度來港。

馬會一直致力推廣賽馬旅遊，吸引內地及海外旅客前來香港觀賞賽事及觀光，2024/25年度馬季錄得195,786名內地旅客入場觀賽。馬會表示，每年舉行的「浪琴香港國際賽事」及「富衛保險冠軍賽馬日」為國際馬壇的頂尖賽事，吸引海外頂尖賽駒參賽，亦帶動海外旅客來港觀賽。今年來港參與國際賽事週的海外旅客人數較去年增加130%，有1,400名，撇除團費外，估計約消費3,500萬港元於零售及餐飲行業，為本地經濟注入強勁動力。