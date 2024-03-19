國際邁阿密表演賽門票可退款半額 主辦方︰經Klook買須4.12回覆

美職聯球隊國際邁阿密2月在香港大球場上演表演賽，最終陣中主力阿根廷球王美斯和星級射手蘇亞雷斯沒有上陣，事件廣受批評，表演賽主辦單位Tatler Asia早前宣布，向球迷退款50%。事隔逾月Tatler Asia公布退款詳情，如果門票是經官方指定平台Klook購買，會收到電郵通知並須在下月12日前回覆並接受條款。
Tatler Asia指，透過官方票務平台Klook購買比賽日門票之公眾，於昨收到由Klook發出電郵通知，並須於下月12日23:59前回覆是否接受退款的條款及細則，預計截止日期後的30天內處理，具體收款時間可能因收款銀行的政策及程序而有所不同。
Tatler Asia補充，電郵會發送至購票時所用的電郵地址；如未有收到電郵，可檢查垃圾郵件箱。至於從Tatler Asia Limited直接購買門票的市民，包括活動贊助商及合作夥伴的門票，將會由專責的客務經理提供有關門票退款的詳情。
立法會議員吳傑莊表示，關注主辦方會否向第三方購買門票的人士退票。他舉例指，部分購買門票的球迷因事最終須將門票轉讓他人，關注主辦單位會否向購買這類門票的人士退票；又指海外觀眾在賽事完結後已離港，主辦單位將如何處理相關退票安排。