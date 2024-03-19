國際邁阿密表演賽門票可退款半額 主辦方︰經Klook買須4.12回覆

訪港表演賽，美斯最終沒有上陣。(資料圖片)

美職聯球隊國際邁阿密2月在香港大球場上演表演賽，最終陣中主力阿根廷球王美斯和星級射手蘇亞雷斯沒有上陣，事件廣受批評，表演賽主辦單位Tatler Asia早前宣布，向球迷退款50%。事隔逾月Tatler Asia公布退款詳情，如果門票是經官方指定平台Klook購買，會收到電郵通知並須在下月12日前回覆並接受條款。

Tatler Asia指，透過官方票務平台Klook購買比賽日門票之公眾，於昨收到由Klook發出電郵通知，並須於下月12日23:59前回覆是否接受退款的條款及細則，預計截止日期後的30天內處理，具體收款時間可能因收款銀行的政策及程序而有所不同。