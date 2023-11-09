國際金融峰會閉幕 余偉文︰明年是否再辦仍在檢視

他指，今屆峰會有逾300人參加，當中約90人屬金融機構最高領導人，指金融機構決策人來港是對香港國際金融中心投下信心一票，而他們在台上推廣香港，獲環球注視，效果或比金管局自己宣傳更好。

一連3日的國際金融領袖投資峰會昨閉幕，金管局總裁余偉文指，去年舉辦峰會旨在推廣香港復常，希望投資者親身來港了解香港最新情況，今年則是慶祝金管局成立30周年的生日派對。至於明年會否再辦，當局要先收集與會者意見，因為匯聚近100名金融機構總裁來港非易事。

陳茂波：香港每次都能應付挑戰覓新機遇

余偉文又指，峰會結束後，部分出席人士或仍留港一至兩天，期望他們可以和客戶、團隊、合作夥伴等交流，進一步了解香港，並透過香港更了解中國和亞洲的機會。

另外，財政司長陳茂波昨在峰會研討會發表主題演講時指，香港經歷過去的周期，每次都可應付挑戰和找到新機遇，證明香港一直保持獨特優勢，雖然面對不明朗及複雜環境愈來愈多，但同時亦看到巨大投資機會，帶來龐大收益。

陳茂波說，香港決心以創科作經濟增長核心引擎，又指人工智能正快速發展，不少內地人工智能企業為獲得國際數據和資訊來港，亦有很多國際人工智能公司希望能獲得內地數據而來港。特區政府在中央支持下，正積極推動大灣區內的跨境數據流動。