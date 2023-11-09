熱門搜尋:
圍方 立冬 雙11 床蝨 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-09 04:30:26
日報

國際金融峰會閉幕 余偉文︰明年是否再辦仍在檢視

分享：
國際金融領袖投資峰會

國際金融領袖投資峰會昨日閉幕。 (中新社)

一連3日的國際金融領袖投資峰會昨閉幕，金管局總裁余偉文指，去年舉辦峰會旨在推廣香港復常，希望投資者親身來港了解香港最新情況，今年則是慶祝金管局成立30周年的生日派對。至於明年會否再辦，當局要先收集與會者意見，因為匯聚近100名金融機構總裁來港非易事。

他指，今屆峰會有逾300人參加，當中約90人屬金融機構最高領導人，指金融機構決策人來港是對香港國際金融中心投下信心一票，而他們在台上推廣香港，獲環球注視，效果或比金管局自己宣傳更好。

陳茂波：香港每次都能應付挑戰覓新機遇

余偉文又指，峰會結束後，部分出席人士或仍留港一至兩天，期望他們可以和客戶、團隊、合作夥伴等交流，進一步了解香港，並透過香港更了解中國和亞洲的機會。

另外，財政司長陳茂波昨在峰會研討會發表主題演講時指，香港經歷過去的周期，每次都可應付挑戰和找到新機遇，證明香港一直保持獨特優勢，雖然面對不明朗及複雜環境愈來愈多，但同時亦看到巨大投資機會，帶來龐大收益。

陳茂波說，香港決心以創科作經濟增長核心引擎，又指人工智能正快速發展，不少內地人工智能企業為獲得國際數據和資訊來港，亦有很多國際人工智能公司希望能獲得內地數據而來港。特區政府在中央支持下，正積極推動大灣區內的跨境數據流動。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受