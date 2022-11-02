國際金融峰會 多兩嘉賓缺席 李家超︰與會者逾200人符預期

香港放寬入境檢疫措施至「0+3」後，連接舉辦多項大型活動，其中國際金融領袖投資峰會與會者昨展開首日行程，安排嘉賓參觀西九M+博物館和參與歡迎晚宴，今日正式進行峰會。行政長官李家超形容，香港在這兩個星期充滿動力和活力。惟再多2名嘉賓宣布不出席峰會，令臨時缺席人數至少達5人。李家超則稱缺席嘉賓是「相當小數目」，強調與會者逾200人，符合當局預期。昨返抵本港的財政司長陳茂波亦稱眾多金融機構最頂層人員來港，顯示他們對本港國際金融中心地位及本港投資機遇非常積極，並稱自己期待出席峰會。 由金管局舉辦國際金融領袖投資峰會，一連三日活動昨日展開，在西九M+博物館舉行歡迎晚宴，財經事務及庫務局長許正宇、行會召集人葉劉淑儀、行會成員兼金管局前總裁任志剛等到場，M+董事局成員希克晚上與參加者對談。

尼格襲港峰會如常舉行 峰會則於今日在中環四季酒店舉行，但正值熱帶氣旋尼格襲港。金管局發言人指峰會將如常舉行，峰會大部分海外與會者下榻會場酒店，本地嘉賓則可因應安全情況自行決定是否出席，香港電台將會為峰會提供現場直播。據峰會日程，金管局總裁余偉文今早將致歡迎辭，行政長官李家超作主題演講。 東方匯理資本集團代表未能出席 惟再有海外嘉賓宣布未能出席峰會，東方匯理行政總裁Valérie Baudson稱因緊急家庭原因，須推遲來港計劃並取消所有亞洲訪問，並期待明年1月再來港；資本集團董事長兼首席執行官阿穆爾(Timothy Armour)亦因身體不適而要缺席，臨時缺席人數增至5人。 行政長官李家超昨出席行政會議前表示，缺席嘉賓僅是「相當小數目」，強調超過200人參加，符合當局預期。他又指，本周相繼舉行香港金融科技周、峰會、七欖等，形容這兩個星期香港充滿了動力和活力。