國際金融峰會 多兩嘉賓缺席 李家超︰與會者逾200人符預期

香港放寬入境檢疫措施至「0+3」後，連接舉辦多項大型活動，其中國際金融領袖投資峰會與會者昨展開首日行程，安排嘉賓參觀西九M+博物館和參與歡迎晚宴，今日正式進行峰會。行政長官李家超形容，香港在這兩個星期充滿動力和活力。惟再多2名嘉賓宣布不出席峰會，令臨時缺席人數至少達5人。李家超則稱缺席嘉賓是「相當小數目」，強調與會者逾200人，符合當局預期。昨返抵本港的財政司長陳茂波亦稱眾多金融機構最頂層人員來港，顯示他們對本港國際金融中心地位及本港投資機遇非常積極，並稱自己期待出席峰會。
由金管局舉辦國際金融領袖投資峰會，一連三日活動昨日展開，在西九M+博物館舉行歡迎晚宴，財經事務及庫務局長許正宇、行會召集人葉劉淑儀、行會成員兼金管局前總裁任志剛等到場，M+董事局成員希克晚上與參加者對談。
尼格襲港峰會如常舉行
峰會則於今日在中環四季酒店舉行，但正值熱帶氣旋尼格襲港。金管局發言人指峰會將如常舉行，峰會大部分海外與會者下榻會場酒店，本地嘉賓則可因應安全情況自行決定是否出席，香港電台將會為峰會提供現場直播。據峰會日程，金管局總裁余偉文今早將致歡迎辭，行政長官李家超作主題演講。
東方匯理資本集團代表未能出席
惟再有海外嘉賓宣布未能出席峰會，東方匯理行政總裁Valérie Baudson稱因緊急家庭原因，須推遲來港計劃並取消所有亞洲訪問，並期待明年1月再來港；資本集團董事長兼首席執行官阿穆爾(Timothy Armour)亦因身體不適而要缺席，臨時缺席人數增至5人。
行政長官李家超昨出席行政會議前表示，缺席嘉賓僅是「相當小數目」，強調超過200人參加，符合當局預期。他又指，本周相繼舉行香港金融科技周、峰會、七欖等，形容這兩個星期香港充滿了動力和活力。
陳茂波出席峰會
外訪期間快測陽性的財政司長陳茂波昨晚亦飛抵香港，提到自己於上月26日確診，前日和昨日快測結果均呈陰性，符合回港要求。他抵港後仍須接受核酸檢測，並期待今日可親身出席峰會，自己不會猜測核酸檢測結果。
他又指，臨時缺席的海外嘉賓中有人確診、亦有人取消整個亞洲行程，對此表示理解。他強調今次與會者都是金融機構最頂層人員，他們來港參加峰會顯示他們對本港國際金融中心地位及本港投資機遇非常積極。
政府隨後發稿指，衛生防護中心審視財政司長個案及評估其核酸檢測結果後，評定屬於康復個案，不具傳染性，故無需隔離。陳茂波今日會出席國際金融領袖投資峰會，但不會參與宴會活動。