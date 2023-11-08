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2023-11-08 04:30:29
日報

國際金融領袖投資峰會 陳茂波透露調低本港全年經濟增長預測 何立峰促保持國際化特色 拓展朋友圈

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國際金融領袖投資峰會

國際金融領袖投資峰會 陳茂波透露調低本港全年經濟增長預測 何立峰促保持國際化特色 拓展朋友圈

事隔一年，金管局再次舉辦國際金融領袖投資峰會，逾300名來自不同金融領域的海外、本地領袖親身參與。國務院副總理何立峰以視像形式發表開幕主題演講，提到香港是內地企業境外投融資的首選通道，更是人民幣國際化的重要基地，中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融航運貿易中心地位。不過，本港經濟疫後雖持續復甦，惟全年經濟增長預測或只有超過3%，低於今年《財政預算案》推測的下限3.5%。財政司長陳茂波解釋，因內地出口、香港轉口持續下跌，未有如早前估算般下半年轉好，以及國際聯繫仍未全面恢復。

今年金融峰會主題為「駕馭複雜的環境」，何立峰以視像形式發表開幕主題演講時形容，金融業是香港的支柱產業、國際金融中心是香港的「金字招牌」，香港是內地企業境外投融資的首選通道、國家金融市場對外開放的試驗田，更是人民幣國際化的重要基地。他提到，去年成功舉辦的首屆峰會吸引全球逾200位金融業界精英歡聚一堂，證明和凸顯香港的國際金融中心特殊地位及優勢。

國際金融領袖投資峰會 何立峰

何立峰視像致辭稱，中央完全支持香港長期保持獨特地位和優勢。(中通社)

國際金融領袖投資峰會 李家超

李家超指，香港今年已站在世界舞台中心。(中通社)

何立峰：融入國家發展大局 更熠熠生輝

何立峰指，中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融航運貿易中心地位，又稱當前世界百年未有之大變局在加速演進，如何適應複雜環境並從中尋找發展新機遇，是擺在大家面前的重大課題。他相信，香港未來必將在融入國家發展大局的過程中，更加熠熠生輝、充滿活力。他建議本港日後要著力加強自身建設、進一步提升影響力，主動適應市場變化和進一步融入國家發展大局，並要繼續保持國際化的特色，進一步拓展「朋友圈」。

去年形容香港已重返國際舞台的李家超，昨致辭指香港今年已站在世界舞台中心，創造大量國際商業、金融或投資機遇，又稱作為自由開放經濟體難免會受到全球經濟逆風影響，但基於「一國兩制」框架和普通法制度下，香港仍是全球最具競爭力的城市之一。他並說，香港是內地與國際市場之間的門戶、全球資金流動途經，增強香港作為國際金融中心的獨特優勢。

李家超並提到，香港經濟雖然已復甦，但過去10年的低通脹、低利率環境不復再，取而代之的是以高利率為主導的宏觀環境，抑壓出口和經濟增長，地緣政治風險亦持續擴散，擠壓國際貿易和使全球供應鏈複雜化。金管局總裁余偉文稱，今年峰會已擺脫疫情，香港充滿活力，所有業務如常，但仍要面對利率環境等不確定性，相信本港要與複雜情況共存、學習從挑戰中得出最好結果。適逢今年為金管局30周年，余偉文和歷任總裁任志剛、陳德霖同場分享過去應對金融危機市場情況轉變等經歷。峰會今日來到最後一日，主題為「與國際投資者對話」。

國際金融領袖投資峰會 陳茂波

陳茂波表示，全年經濟增長會再修訂。(中新社)

第三季負資產增至1.1萬宗  陳茂波：毋須反應過激

年初《財政預算案》預測全年經濟增長介乎3.5%至5.5%，至8月修訂為4%至5%，不過陳茂波昨在峰會致辭時透露，預計增長會超過3%，較早前預期輕微放緩。他會後解釋，因首季內地和本地經濟復甦動力十分好，故修訂增長為4%至5%，惟過去這段時間內地出口、香港轉口均持續疲弱，有別政府原先估計下半年經濟會轉好，加上全面通關後國際連繫尚未全面恢復，訪港旅客人數因航班關係僅達2018年的七成左右，影響本港經濟表現，政府經濟顧問稍後將公布確實修訂預算。

新一份《施政報告》調整樓市「辣招」，包括調低住宅印花稅，但樓市反應平靜。陳茂波認為，樓價波動受各種因素影響，包括經濟情況、利率走勢、就業市道等，香港作為細小全開放經濟體，受外圍和內地經濟環境變化，加上地緣政治緊張、利率高企，買家入市較謹慎可以理解，而市場反應較冷靜亦屬於好事。對於今年第三季負資產宗數增至逾1.1萬宗，他指最重要是只要客戶繼續還款、付利息，銀行便不應要求提早還款，又稱物業市場有秩序地調整時，如不會造成系統性金融風險，便毋須有過激反應。

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