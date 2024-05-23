國際龍舟邀請賽下月開鑼 逾170隊競逐 星光大道首設餐飲攤檔增氣氛

端午節觀賞龍舟比賽，熱鬧刺激又壯觀。香港國際龍舟邀請賽下月15至16日於尖沙咀東部海濱舉行，將有來自12個國家及地區共170多支隊伍奮力比併。另外，在端午節前一個周末、即6月6至16日，星光大道首次設置夏日消暑餐飲攤檔、《LINE FRIENDS》全新打卡點和限量店，加強節慶氣氛；旅發局亦將在端午節(6月10日)及邀請賽(6月15日)晚上，舉行結合端午節慶元素的無人機及海上煙火表演，局方料整個活動可吸引13萬人流。
「香港國際龍舟邀請賽」由旅發局及中國香港龍舟總會(龍總)合辦，今年有超過170支隊伍、逾4,000名龍舟健兒將在維港天際線下爭奪殊榮；一連兩日共設17項賽事，包括今年再度舉辦粵港澳大灣區錦標賽及18區盃；至於大受歡迎的「扮嘢大賽」亦繼續上演。而新增「慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃」賽事於16日舉行，分公開賽、混合賽及女子賽。港台電視32將直播兩天賽事的準決賽、決賽及頒獎禮。
龍總主席鍾志樂表示，龍總一直致力保存龍舟競渡的文化及歷史傳統，積極推動本港及國際競賽的發展。今年邀請賽吸引了全球多支勁旅參加，相信為市民及旅客帶來連場精彩賽事。
鍾志樂又稱，很多世界級運動員希望到維港參賽，正重新申辦2027年世界龍舟錦標賽，另會申辦2028年世界俱樂部錦標賽。
消暑餐飲攤檔維期8日
除一連兩天緊張的賽事外，星光大道亦有不少新安排的亮點。端午前的一個周末(6月8日)起至7月1日，設有全新設計的LINE FRIENDS限定打卡點和期間限定店出售以是次龍舟盛事為主題的紀念品。
此外，6月8至16日期間，十個消暑餐飲攤檔會進駐星光大道，由中午12時至晚上9時為市民及遊客，帶來冰凍手工啤酒、樽裝港式奶茶、椰子甜品等本地特色消暑飲品和甜品。
端午龍舟賽兩晚有煙火加無人機
旅發局總幹事程鼎一表示，龍舟邀請賽自1976年開始，為最早的國際性盛事之一，今年活動預算1,700萬港元，而參與的國家或地區較去年多2個，龍舟隊伍數目亦超越去年。他又提到，星光大道於端午節前設消暑餐飲攤檔，旨在提升節慶歡樂氣氛和向參與者提供多方面體驗；旅發局亦會在端午節及首日龍舟賽事當晚，舉行結合端午節慶元素的無人機及海上煙火表演，並於演出前免費派發雪糕。