國際龍舟邀請賽下月開鑼 逾170隊競逐 星光大道首設餐飲攤檔增氣氛

端午節觀賞龍舟比賽，熱鬧刺激又壯觀。香港國際龍舟邀請賽下月15至16日於尖沙咀東部海濱舉行，將有來自12個國家及地區共170多支隊伍奮力比併。另外，在端午節前一個周末、即6月6至16日，星光大道首次設置夏日消暑餐飲攤檔、《LINE FRIENDS》全新打卡點和限量店，加強節慶氣氛；旅發局亦將在端午節(6月10日)及邀請賽(6月15日)晚上，舉行結合端午節慶元素的無人機及海上煙火表演，局方料整個活動可吸引13萬人流。

「香港國際龍舟邀請賽」由旅發局及中國香港龍舟總會(龍總)合辦，今年有超過170支隊伍、逾4,000名龍舟健兒將在維港天際線下爭奪殊榮；一連兩日共設17項賽事，包括今年再度舉辦粵港澳大灣區錦標賽及18區盃；至於大受歡迎的「扮嘢大賽」亦繼續上演。而新增「慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃」賽事於16日舉行，分公開賽、混合賽及女子賽。港台電視32將直播兩天賽事的準決賽、決賽及頒獎禮。