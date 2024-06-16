國際龍舟邀請賽尖沙咀上演 健兒化身小丑海賊王

旅發局和中國香港龍舟總會主辦香港國際龍舟邀請賽一連兩日在尖沙咀東部海濱舉行香港國際龍舟邀請賽，兩日共17場賽事，逾170支來自12個國家及地區參賽隊伍。除緊張刺激競賽外，活動其中一項備受關注「扮嘢大賽」同日舉行，15隊健兒均在造型上花盡心思，使出渾身解數爭奪扮嘢大賽大獎。最終冠軍由香港乳龍以「小丑」為主題奪得，是繼2017年後再度奪冠。

15隊健兒造型各有不同，當中小丑、悟空、八戒、海賊王，甚至一粒粒榴槤均成為主題。當中港鐵龍舟隊響應政府「走塑」政策自備「餐具」並變身為船槳，隊員則化身各種蔬果，加入龍舟隊3個月的李小姐稱，靈感來自環保政策，亦藉蔬果造型提醒觀眾要多吃蔬果，保持健康。首次來港參加、來自馬來西亞吉隆坡律師團隊組成Skrine Dragons則化身街頭霸王春麗造型。