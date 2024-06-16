國際龍舟邀請賽尖沙咀上演 健兒化身小丑海賊王

旅發局和中國香港龍舟總會主辦香港國際龍舟邀請賽一連兩日在尖沙咀東部海濱舉行香港國際龍舟邀請賽，兩日共17場賽事，逾170支來自12個國家及地區參賽隊伍。除緊張刺激競賽外，活動其中一項備受關注「扮嘢大賽」同日舉行，15隊健兒均在造型上花盡心思，使出渾身解數爭奪扮嘢大賽大獎。最終冠軍由香港乳龍以「小丑」為主題奪得，是繼2017年後再度奪冠。
15隊健兒造型各有不同，當中小丑、悟空、八戒、海賊王，甚至一粒粒榴槤均成為主題。當中港鐵龍舟隊響應政府「走塑」政策自備「餐具」並變身為船槳，隊員則化身各種蔬果，加入龍舟隊3個月的李小姐稱，靈感來自環保政策，亦藉蔬果造型提醒觀眾要多吃蔬果，保持健康。首次來港參加、來自馬來西亞吉隆坡律師團隊組成Skrine Dragons則化身街頭霸王春麗造型。
冠軍隊伍由香港乳龍以「小丑」為主題，隊員頭帶七彩爆炸頭假髮，配上眼鏡及小丑標誌「紅鼻子。香港乳龍由一群乳癌康復者、家人及支持者共同組成；負責服裝設計的趙梅華指每年都會以奪目，色彩繽紛為主題，希望令大眾感到開心，亦希望隊員能精彩過每一天。
旅客讚活動有意義
現場觀眾亦大讚活動氣氛好，來自福建趙小姐及來自東北潘小姐來港旅遊，因觀看電視直播時發現比賽場地鄰近酒店，於時到現場感受氣氛，她們認為活動有意義，可展現本地甚至國際隊伍特色。居住離島王小姐與家人「誤打誤撞」發現龍舟比賽，她認為活富有特色，各隊「古靈精怪」相當吸精。
另外，今年活動新增「慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃」，女子金盃賽由九江雙蒸女子龍舟隊封王，混合金盃賽則由廣東宜奧集團龍舟隊奪魁，公開金盃賽最終由中國順德樂從羅浮宮龍舟隊奪冠。