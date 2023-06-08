國際龍舟邀請賽｜6月24日尖東海濱復辦　旅發局：5大賽事勝出隊伍可獲1萬美元獎金

香港國際龍舟邀請賽闊別4年後，本月24至25日將於尖東海濱一帶舉行。今年港澳首度合作舉辦龍舟賽事「港澳盃」，亦新設「粵港澳大灣區錦標賽」賽事；而旅發局指，今年首設獎金，其中5項賽事的勝出隊伍均獲賞1萬美元獎金。

旅發局：5大賽事勝出隊伍可獲1萬美元獎金 其中旅發局為鼓勵海內海外隊伍參與，亦首設獎金予5大賽事，包括「國際錦標賽」、「國際公開金盃賽」、「粵港澳大灣區錦標賽」、「香港錦標賽」及「港澳盃」。旅發局表示，勝出隊伍可獲得獎金1萬美元。 海內外近4000名選手參與 今屆國際龍舟邀請賽共設17項比賽，逾160隊、來自10國家及地區，包括首次參與的波蘭，以及澳洲、日本等地的隊伍，參加龍舟好手近4,000名。 今年港澳首度合作舉辦龍舟賽事「港澳盃」，6支隊伍會先參與6月22至24日於港澳舉辦兩地的龍舟邀請賽，再於6月25日「港澳盃」進行決賽；賽事亦新設「粵港澳大灣區錦標賽」，齊集區內共11支大灣區城市的隊伍。