國際龍舟邀請賽｜6月24日尖東海濱復辦　旅發局：5大賽事勝出隊伍可獲1萬美元獎金

香港國際龍舟邀請賽闊別4年後，本月24至25日將於尖東海濱一帶舉行。今年港澳首度合作舉辦龍舟賽事「港澳盃」，亦新設「粵港澳大灣區錦標賽」賽事；而旅發局指，今年首設獎金，其中5項賽事的勝出隊伍均獲賞1萬美元獎金。
旅發局：5大賽事勝出隊伍可獲1萬美元獎金
其中旅發局為鼓勵海內海外隊伍參與，亦首設獎金予5大賽事，包括「國際錦標賽」、「國際公開金盃賽」、「粵港澳大灣區錦標賽」、「香港錦標賽」及「港澳盃」。旅發局表示，勝出隊伍可獲得獎金1萬美元。
海內外近4000名選手參與
今屆國際龍舟邀請賽共設17項比賽，逾160隊、來自10國家及地區，包括首次參與的波蘭，以及澳洲、日本等地的隊伍，參加龍舟好手近4,000名。
今年港澳首度合作舉辦龍舟賽事「港澳盃」，6支隊伍會先參與6月22至24日於港澳舉辦兩地的龍舟邀請賽，再於6月25日「港澳盃」進行決賽；賽事亦新設「粵港澳大灣區錦標賽」，齊集區內共11支大灣區城市的隊伍。
程鼎一：冀為體育盛事注入大灣區元素
旅遊發展局總幹事程鼎一表示，今次為香港全面通關後的首個國際體育盛事，很高興能吸引來自世界各地的龍舟勁旅參與。他續指，未來希望為體育盛事注入更多大灣區元素，打造大灣區旅遊品牌。
龍總秘書長鍾志樂表示，香港國際龍舟邀請賽是世界上歷史最悠久的龍舟比賽，吸引全球不少強隊參加，又表示龍總一直致力將龍舟運動普及化，會繼續傳承「賽龍舟」的文化，及將端午節節日氣氛帶給市民及旅客。
今次賽事旅發局亦與「LINE FRIENDS」合作，於尖沙咀星光大道設立打卡點，日期由本月19日至7月2日止。