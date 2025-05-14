國際龍舟邀請賽5.31開鑼 一連9天日夜嘉年華尖東上演

月底便是端午節，食粽、睇龍舟比賽等應節活動必不可少。旅發局今年首次把「香港國際龍舟邀請賽」變成大型日夜龍舟嘉年華，由端午節(31日)起為期逾一周，尖東一帶將化身為充滿龍舟主題的美食街及端午打卡熱點。另外，在6月7及8日舉行賽事期間，嘉年華更擴展到尖東百週年紀念花園，加辦啤酒樂園、賽事直播專區及世界級雜技表演，盼市民及旅客體驗傳統節慶新玩法。

今年旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」活動橫跨兩個周末、分兩階段進行，其中「龍舟嘉年華」會由端午節當天(31日)至6月8日舉行，尖沙咀星光大道將設10個攤檔連續9天化身為「龍舟美食街」，由下午1時至晚上10時，推出多款龍舟主題美食。