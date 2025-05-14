國際龍舟邀請賽5.31開鑼 一連9天日夜嘉年華尖東上演

月底便是端午節，食粽、睇龍舟比賽等應節活動必不可少。旅發局今年首次把「香港國際龍舟邀請賽」變成大型日夜龍舟嘉年華，由端午節(31日)起為期逾一周，尖東一帶將化身為充滿龍舟主題的美食街及端午打卡熱點。另外，在6月7及8日舉行賽事期間，嘉年華更擴展到尖東百週年紀念花園，加辦啤酒樂園、賽事直播專區及世界級雜技表演，盼市民及旅客體驗傳統節慶新玩法。
今年旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」活動橫跨兩個周末、分兩階段進行，其中「龍舟嘉年華」會由端午節當天(31日)至6月8日舉行，尖沙咀星光大道將設10個攤檔連續9天化身為「龍舟美食街」，由下午1時至晚上10時，推出多款龍舟主題美食。
大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎寶寶家姐和細佬，亦將以端午節主題造型亮相，成為全新打卡位，並有相關紀念品供認購。
增辦啤酒樂園
至於6月7至8日舉行龍舟賽事的周末，嘉年華將擴大到尖東百週年紀念花園。現場加設賽事直播專區和多個打卡位，旅發局更聯同本地啤酒品牌設啤酒樂園、提供4款生啤讓市民旅客暢飲消暑。除多個街頭音樂表演外，來自加拿大、世界著名「太陽馬戲團」快閃獻上雜技表演。旅發局亦將與東尖沙咀地產發展商聯會合作，與附近逾20個商戶提供各式餐飲及購物優惠。啤酒樂園及星光大道「龍舟美食街」同樣開放至晚上10時。
增中學組賽事
賽事方面，今年會有超過190隊、來自12個國家及地區，逾4,500名健兒參加6月7至8日一共19項賽事，參加人數及隊伍數量均較去年多，當中首次有埃及和卡塔爾的頂尖龍舟隊伍在維港爭奪殊榮。
另外，今年特別新增中學組別賽事，以鼓勵年輕人接觸傳統非遺文化；而紀律部隊賽事亦將登場。