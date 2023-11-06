圍方職員行馬路不忿被呠 保安喝鐵騎「躝啦」港鐵：暫停兩人場內職務

大圍日前有鐵騎士在商場響咹提醒路上行人注意車輛，其後竟被商場保安辱罵「躝啦」驅離。網上日前流傳兩段車cam影片，顯示前日(4日)一名鐵騎士準備駛入商場圍方的停車場時，見路上有一名穿恤衫和反光衣、戴安全帽的男子神態自若地在車路行走，遂響咹提示對方注意安全。詎料，對方反斥鐵騎士「我喺度做嘢，你『呠』邊個呀」，其後更要求鐵騎士不要進入停車場，「你泊出面啦，你咁鍾意泊。」首段片至此完結。

保安反問「依家想點先」

及後流傳的另一條片，多名身穿西裝的保安員包圍鐵騎士，其中拉低口罩的保安員試圖為事件降溫，指出「我哋呢位師兄就喺度出入嘅」，鐵騎士反問一句「人路就行人路，狗路就行狗路，啱唔啱呀？」在旁戴眼鏡的保安員隨即介入，起初故作鎮靜並認同鐵騎士解釋響咹只為避免意外，「係、係」，但及後指出工人在商場「周圍行都得」屬事實，揚言「呢個車場我哋嘅」，反問事主「依家想點先」。

戴眼鏡的保安之後更突然「變臉」，喝斥事主「我問你依家想點，你係咪想報警？」在事主表明目的只是來取物件而非報警後，涉事保安隨即問他是否在場「搞事」，「唔係同我躝啦、唔係同我躝啦，咁你喺度做咩，搞事啊」，又說「躝即係爬，識唔識爬？咁行囉，唔識躝咪爬囉」。片段結束前，該保安更強調「你搞事，我就搞事依家！」片段口角部分至此結束。

港鐵：前線工作服務水平有既定要求

港鐵回覆本報查詢指，已完成調查並暫停兩名相關職員在圍方的所有職務，同時提醒前線員工遵從工作守則和加強相關培訓，重申港鐵商場一向對前線工作及服務水平有既定要求。