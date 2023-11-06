熱門搜尋:
雙11 moon tang 叱咤2023 The Beatles 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處 白日之下
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-06 04:30:32
日報

圍方職員行馬路不忿被呠 保安喝鐵騎「躝啦」港鐵：暫停兩人場內職務

分享：
網上熱話 網上熱話 網上熱話

大圍日前有鐵騎士在商場響咹提醒路上行人注意車輛，其後竟被商場保安辱罵「躝啦」驅離。網上日前流傳兩段車cam影片，顯示前日(4日)一名鐵騎士準備駛入商場圍方的停車場時，見路上有一名穿恤衫和反光衣、戴安全帽的男子神態自若地在車路行走，遂響咹提示對方注意安全。詎料，對方反斥鐵騎士「我喺度做嘢，你『呠』邊個呀」，其後更要求鐵騎士不要進入停車場，「你泊出面啦，你咁鍾意泊。」首段片至此完結。

保安反問「依家想點先」

及後流傳的另一條片，多名身穿西裝的保安員包圍鐵騎士，其中拉低口罩的保安員試圖為事件降溫，指出「我哋呢位師兄就喺度出入嘅」，鐵騎士反問一句「人路就行人路，狗路就行狗路，啱唔啱呀？」在旁戴眼鏡的保安員隨即介入，起初故作鎮靜並認同鐵騎士解釋響咹只為避免意外，「係、係」，但及後指出工人在商場「周圍行都得」屬事實，揚言「呢個車場我哋嘅」，反問事主「依家想點先」。

戴眼鏡的保安之後更突然「變臉」，喝斥事主「我問你依家想點，你係咪想報警？」在事主表明目的只是來取物件而非報警後，涉事保安隨即問他是否在場「搞事」，「唔係同我躝啦、唔係同我躝啦，咁你喺度做咩，搞事啊」，又說「躝即係爬，識唔識爬？咁行囉，唔識躝咪爬囉」。片段結束前，該保安更強調「你搞事，我就搞事依家！」片段口角部分至此結束。

港鐵：前線工作服務水平有既定要求

港鐵回覆本報查詢指，已完成調查並暫停兩名相關職員在圍方的所有職務，同時提醒前線員工遵從工作守則和加強相關培訓，重申港鐵商場一向對前線工作及服務水平有既定要求。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受