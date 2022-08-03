園藝樹藝課程增兩入學途徑 THEi高科院︰ 成功考牌起薪3萬

近年社會對綠化環境的要愈來愈高，屋苑或物管公司更設立園藝、樹藝的管理職位，但與「花王」不同，園藝師或樹藝師須有專業資格及在國際學會通過註冊考試。香港高等教育科技學院（THEi高科院）創辦的「園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士課程」，繼去年納入政府資助的SSSDP(「指定專業/界別課程資助計劃」)課程，今年亦新增兩種入學途徑，讓不同學歷或經驗人士可報讀課程。課程主任指，過去5年畢業生就業率達98%，考獲牌照後起薪點達3萬元。

THEi高科院於2015年推出全港首個園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程，供文憑試畢業生自資報讀，於去年獲教育局納入應用學位課程先導計劃，納入獲政府資助SSSDP課程，今年亦新增兩種入學途徑：修讀基礎理學副學士的學生可申請入讀二年級；而符合一定工作經驗的在職人士更可申請入讀兼讀制三年級，加大入學彈性。

修相關課程的畢業生劉曉晴認為，課程的教學理論與實踐兼備，除教授樹木結構、各種減低樹木風險的緩減措施等基本知識外，亦要求學生學習爬樹及修樹等樹藝工作的基本技能，較只是「坐定定」在課室上課來得生動有趣。

她續指，不少人誤以為樹藝師等同「花王」，其實兩者工作性質截然不同。「花王」主要工作包括培植苗圃、種植、灌溉、施肥和修剪等。樹藝師則須以專業知識作園境設計、樹木風險評估、風險緩減及護養等工作，監察城內樹木成長，保障公眾安全。曉晴目前在政府的樹木管理辦事處擔任樹藝師見習生，她計劃明年報考國際樹木學會的註冊樹藝師，為本地樹木管理工作出一分力。

課程主任張浩表示，今年整體的報名人數較去年理想，上升接近三成，對收生人數有信心。他又分享，過去5年畢業生的就業率達98％，反映業界對專業人才有需求，而畢業生在具備相關工作經驗及考獲有關牌照後更可達3萬元起薪點，建議應屆畢業生不妨考慮此發展方向。