圓明園4獸首銅像原物明起城大展出免費參觀 結合AR AI創新科技

四尊獸首曾於2004年在香港展出，有別於上次展覽，是次展覽會加入中西科技和藝術的交流，為觀眾解釋十二生肖獸首如何融合中西的藝術風格和古機械發明。展覽亦利用創新科技，包括各種沉浸式體驗、創新的藝術科技、擴增實境 (AR)、混合實境（MR)、人工智能 （AI)技術和其他創新的互動手法等。

香港城市大學、中國旅遊集團，以及中國保利集團合辦的「盛世聚首 天寶芳華：圓明園獸首暨文物展」，於明日(4日)起至10月31日，分兩期在城大般哥展覽館舉行，當中展出圓明園海晏堂的其中四尊獸首銅像，包括虎、豬、牛、猴的原物，將在首期即日起至8月底展出。

西周遂公盨首次在港展出

除獸首銅像，是次展覽亦會展出商周、元，以及清朝的青銅器。其中西周的遂公盨是第一次在香港展出，遂公盨為食具，其內底所鑄的98字銘文，記述了「大禹治水」與「為政以德」的內容，是目前所知中國最早與以上兩項事蹟相關的文獻紀錄。

「盛世聚首 天寶芳華：圓明園獸首暨文物展」分兩期舉行，展覽第一期（7月4日至8月31日）將展出圓明園四尊獸首銅像──虎、豬、牛、猴的原物；第二期（9月5日至10月31日）將與新加坡亞洲文明博物館合作，展出由著名動作演員成龍所捐出的全套十二生肖獸首雕塑，相關獸首雕塑曾於電影十二生肖出現。

圓明園獸首暨文物展平日入場3日前預約

展覽逢星期一休館，平日和星期六日均對外開放，市民可免費到場觀賞展覽，若平日入場需提早三天前到展覽網站預約，至於周末只需在城市大學門口登記即可入場。