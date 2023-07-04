圓明園4獸首銅像 城大今起展出

國家一級文物圓明園4尊獸首銅像今起來港展出。香港城市大學、中國旅遊集團，以及中國保利集團合辦的「盛世聚首 天寶芳華：圓明園獸首暨文物展」，即日起至10月31日，分兩期在城大般哥展覽館舉行，今起至8月底展出的圓明園海晏堂虎、豬、牛、猴等四尊獸器首銅像原物，及首次在港展出西周青銅器「遂公盨」。文、圖︰何妙瑩

四尊獸首曾於2004年在香港展出，有別於上次展覽，是次展覽會加入中西科技和藝術的交流，為觀眾解釋十二生肖獸首如何融合中西的藝術風格和古機械發明。展覽亦利用創新科技，包括各種沉浸式體驗、創新的藝術科技、擴增實境 (AR)、混合實境(MR)、人工智能(AI)技術和其他創新的互動手法等；包括透過用虛擬影像還原海晏堂前噴泉原貌，每隻生肖會按不同時辰依次輪流噴水，亦展出當年的「水利鐘」。

西周青銅食具遂公盨首展出

除獸首銅像，是次展覽亦有商周、元及清朝的青銅器。其中西周的遂公盨是首次在港展出，遂公盨為食具，其內底所鑄的98字銘文，記述了「大禹治水」與「為政以德」的內容，是目前所知中國最早與以上兩項事蹟相關的文獻紀錄。

「盛世聚首 天寶芳華：圓明園獸首暨文物展」分兩期舉行，展覽第一期(7月4日至8月31日)將展出圓明園四尊獸首銅像——虎、豬、牛、猴的原物；第二期(9月5日至10月31日)將與新加坡亞洲文明博物館合作，展出由著名動作演員成龍所捐出的全套十二生肖獸首雕塑，該套獸首雕塑曾於電影《十二生肖》出現。

展覽逢周一休館，其餘時間均對外開放，市民可免費到場觀賞展覽，若平日入場需3日前到展覽網站預約，周末只需在城大門口登記即可入場。