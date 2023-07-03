圓明圓海晏堂十二獸首銅像會按時辰噴水

圓明圓是著名清代大型皇家園林，座落北京西部，由圓明園、長春園及綺春園組成，合稱「圓明園」，共佔地約五千二百多畝曾以其規模、營造技藝、建築景羣等，被譽為「一切造園藝術的典範」和「萬園之園」。其中海晏堂是圓明園內長春園北端西洋樓中最大的一幢建築物。西洋樓建於乾隆十年至二十四年（1745—1759年），由郎世寧、蔣友仁、王致誠等歐洲傳教士設計監造，中國工匠施工營建。它吸收西洋建築中的巴羅克形式，共建成大水法等十景。

十二生獸首銅像獸首人

西洋樓樓上東西兩側為水車房，呈工字形，中間為蓄水池，可盛水180噸。為了防止滲水，池邊滿包錫板，故俗稱「錫海」。樓前為水池，池正中設一座噴水台，其兩邊共有12個石台，石臺上坐著表示十二時辰的十二生肖像，南面為子鼠、寅虎、辰龍、午馬、申猴、戌狗，北面為醜牛、卯兔、巳蛇、未羊、酉雞、亥豬。

十二生肖像均獸首人身，頭部為銅質，身軀為石質，中空連接噴水管。每至一個時辰，代表該時辰之像即口中噴水，水呈抛物線狀注入池中。正午時分，十二像口中同時湧射噴泉，蔚為奇觀。

圓明園多次遭破壞

根據資料，1860年，英法聯軍縱火焚燒圓明園圓明園及附近的清漪園、靜明園、靜宜園、暢春園及海淀鎮均被燒。1900年，八國聯軍侵佔北京，圓明園的建築和古樹名木更被徹底毀滅。清滅亡後，圓明園的遺物再遭到軍閥、奸商破壞。