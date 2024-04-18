圖書館十大借閱中文書日本旅遊書佔8本　館藏去年借出1464萬次

香港公共圖書館現時有約1,539萬項館藏，康文署表示上年度首10個月館藏借閱量達1,464萬次，十大最受歡迎的中文實體書當中，有8本都是日本旅遊書，首兩位則是借閱量9,192次的《西遊記》和8,915次《三國演義》。
中文電子書首兩受歡迎均為心理學
康文署回覆立法會特別財委會書面提問指，十大最受歡迎的中文實體書，第三至十位都與日本旅遊相關，包括《京阪神攻略完全制霸》、《北海道攻略完全制霸》、《九州》、《東京食玩買終極天書》等，借閱次數由5,904次至8,272次不等。中文電子書方面，最多人借閱的是心理學著作《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》，使用量達8,091次，第二位為《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》，這本同樣是心理學的電子書使用量達7,693次。
▼2023年借閱量最高首十名中文實體書▼
|項目
|書目
|借閱量
|1.
|西遊記
|9,192
|2.
|三國演義
|8,915
|3.
|京阪神攻略完全制霸
|8,272
|4.
|九州攻略完全制霸
|7,324
|5.
|北海道攻略完全制霸
|6,908
|6.
|東京攻略完全制霸
|6,668
|7.
|九州
|6,047
|8.
|東京食玩買終極天書
|6,026
|9.
|東京達人天書
|5,933
|10.
|關西近郊攻略完全制霸
|5,904
|數字包括同一書目不同版本/出版年分的書籍。
中央圖書館借出次數最多
至於各圖書館的館藏資料借閱次數，最多的是75.1萬次的香港中央圖書館，第二是67.3萬次的屯門公共圖書館、第三是56.1萬次的沙田公共圖書館；借閱量最低的3個圖書館，分別為南丫島南段公共圖書館163次、大澳公共圖書館4,847次，以及位於邊境禁區內、借閱5,061次的沙頭角公共圖書館。