熱門搜尋:
DSE 2024 全港戲院日2024 消委會 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-04-18 17:08:24

圖書館十大借閱中文書日本旅遊書佔8本　館藏去年借出1464萬次

分享：
公共圖書館上年度首10個月館藏借閱量達1,464萬次。(資料圖片／鍾式明攝)

公共圖書館上年度首10個月館藏借閱量達1,464萬次。(資料圖片／鍾式明攝)

香港公共圖書館現時有約1,539萬項館藏，康文署表示上年度首10個月館藏借閱量達1,464萬次，十大最受歡迎的中文實體書當中，有8本都是日本旅遊書，首兩位則是借閱量9,192次的《西遊記》和8,915次《三國演義》。

借閱量首十名的中文實體書當中，有4本日本旅遊書都與東京相關。(資料圖片／鍾式明攝) 南丫島南段公共圖書館上年度借閱量最低。(資料圖片／羅庸軒攝) 香港中央圖書館館藏借閱量冠絕全港。(資料圖片) 現時康文署共有71間公共圖書館和12間流動圖書館。(資料圖片／蘇文傑攝) 公共圖書館上年度首10個月館藏借閱量達1,464萬次。(資料圖片／鍾式明攝)

中文電子書首兩受歡迎均為心理學

康文署回覆立法會特別財委會書面提問指，十大最受歡迎的中文實體書，第三至十位都與日本旅遊相關，包括《京阪神攻略完全制霸》、《北海道攻略完全制霸》、《九州》、《東京食玩買終極天書》等，借閱次數由5,904次至8,272次不等。中文電子書方面，最多人借閱的是心理學著作《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》，使用量達8,091次，第二位為《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》，這本同樣是心理學的電子書使用量達7,693次。

▼2023年借閱量最高首十名中文實體書▼

項目 書目 借閱量
1. 西遊記 9,192
2. 三國演義 8,915
3. 京阪神攻略完全制霸 8,272
4. 九州攻略完全制霸 7,324
5. 北海道攻略完全制霸 6,908
6. 東京攻略完全制霸 6,668
7. 九州 6,047
8. 東京食玩買終極天書 6,026
9. 東京達人天書 5,933
10. 關西近郊攻略完全制霸 5,904
數字包括同一書目不同版本/出版年分的書籍。

中央圖書館借出次數最多

至於各圖書館的館藏資料借閱次數，最多的是75.1萬次的香港中央圖書館，第二是67.3萬次的屯門公共圖書館、第三是56.1萬次的沙田公共圖書館；借閱量最低的3個圖書館，分別為南丫島南段公共圖書館163次、大澳公共圖書館4,847次，以及位於邊境禁區內、借閱5,061次的沙頭角公共圖書館。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受