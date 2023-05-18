圖書館書籍下架｜陶培康︰外國圖書館容公眾推薦藏品　洪錦弦︰官方圖書館不可放違法刊物

立法會今早（18日）舉行首場特首互動交流答問會，首位發問的社會福利界立法會議員狄志遠問及近日公共圖書館下架多本書籍及《明報》尊子漫畫停刊事件，如何平衡國安法與言論自由。行政長官李家超重申處理館藏的人員有專業判斷，公共圖書館選擇借閲的書籍等同政府推薦的書籍，政府不會推薦違法、侵犯版權或有不良意識的書籍，政府有責任推動社會形成正確價值觀，並推薦正確書籍，而公眾亦可以自行以其他方式閲讀政府不推薦的作品。

陶培康︰圖書館有機制讓市民推薦購書

香港CUP 媒體的執行總編輯陶培康表示，外國公共圖書館是公共資源，官方沒有對市民應該閱讀甚麼有取向，不同階層人士應可找到其喜歡的書籍，其理念是由圖書館是由公眾一同創造的知識寶庫，故包括香港的圖書館一般也有機制容許市民推薦書籍，要求圖書館購買。他又指，外國有由館方按自己標準推薦書籍的圖書館，例如是插花和咖啡的主題圖書館，均屬私人圖書館性質。

他又指，外國圖書館亦會受到法例限制，不會借出一些例如色情的內容，由特定的機構和法例處理，不會妨礙圖書館讓大眾將知識和資料放入去的功能。他強調，不同地方的政府對圖書館的功能均可以有其看法，但亦感到現時港府對圖書館的定位與過往「好似有點不同」。

洪錦弦︰圖書館刊物經政府審視

公共圖書館諮詢委員會前委員洪錦弦表示，公共圖書館是官方設施，擺上圖書館的刊代表經過政府審視，故不可擺放違法刊物，是圖書館必須堅守的底線，政府需考慮法律和社會道德底線，評定甚麼刊物可以上架。他認為，圖書館過去未有重視審視藏書會否觸及法例，現時需要時間處理。