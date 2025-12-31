圖書館自修室告示板被塞疑似體毛 康文署：已消毒加強巡邏　

社交平台周二(30日)有男網民發文表示，使用南葵涌公共圖書館學生自修室時，發現有人將多條疑似體毛放入自修室使用規則的告示膠板中，斥「真係好核突」、「千祈唔好用葵興自修室18號位」。康文署回覆《am730》表示，12月30日下午約3時，南葵涌公共圖書館職員發現自修室一張透明告示膠板內有懷疑毛髮，已立刻進行清理和消毒，並加強巡邏，如發現任何人士有不當行為，會即時跟進處理。



使用者批超核突：心理有幾變態？ 該名男網民於Threads發文表示，「香港人可唔可以正常少少，我XXXX，坐低嗰下都唔覺，一抬頭真係X出聲，本身抬頭見到以為啲onX用原子筆喺上面X畫，望真啲，全部都係X毛，真係好X核突，究竟係心理有幾X變態先會塞啲X毛喺入面，呢一嘢真係好核突」。樓主續批評，「究竟係咪唔識字，自修室守則第一行都寫到明請保持清潔」，他呼籲網民「千祈唔好用葵興自修室18號位」，又上載正常的告示板照片作比較，可以並無任何線條或疑似體毛。

網民紛留言表示斥噁心，「仲以為係嗰啲有1條條嘢嘅草紙，真係X毛」、「有冇CCTV？捉佢出嚟罰佢激光脫毛」、「拎去驗DNA搵兇手」、「有cam最好通知康文署個場地經理報警，鬼知有冇病菌」。亦有網民討論圖書館的衞生問題，「以前做過圖書館，試過一個讀者攞張證出黎，全張都鋪滿鼻屎，仲要係未乾！」、「你再諗下圖書館啲書」、「係公共圖書館都借過一本某內頁夾滿X毛嘅書，從此無再借過」。