圖書館自修室3.1至5.31延長開放　即日起接受申請入座證

公開試將至，康樂及文化事務署今日(6日)宣布，香港公共圖書館學生自修室於3月1日至5月31日考試期間延長開放時間。期間有需要使用自修室人士，即日起可親身或以郵遞方式申請入座證。
考生將獲優先分配座位
市民可在設有學生自修室的公共圖書館索取有關申請表格及細則，或從公共圖書館網頁瀏覽及下載申請表格及細則。截止申請日期為2月3日，以郵戳所示日期為準，結果會於2月21日至28日張貼於相關公共圖書館告示板。
申請人須為公共圖書館登記讀者，而公開試及專業考試考生將獲優先分配座位。申請人只可遞交一份申請表及選擇下列一個入座時段。
3月1日至5月7日（須憑證入座）
入座時段：
上午：上午8時至下午12時30分
下午：下午12時45分至5時15分
晚上：下午5時30分至晚上10時（星期一至五）
下午5時30分至晚上9時30分（星期六、日及公眾假期）
5月8日至31日（座位先到先得，無須憑證入座）
開放時間：
上午8時至晚上10時（星期一至五）
上午8時至晚上9時30分（星期六、日及公眾假期）
有需要時會更改開放時間或服務安排
另外，香港公共圖書館可因應公共衞生考慮或其他特殊情況，在有需要時更改學生自修室的開放時間或服務安排，請留意公共圖書館的最新公布。