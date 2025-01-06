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2025-01-06 13:03:53

圖書館自修室3.1至5.31延長開放　即日起接受申請入座證

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圖書館自修室考試期間延長開放，即日起至2月3日可申請入座證。(資料圖片)

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公開試將至，康樂及文化事務署今日(6)宣布，香港公共圖書館學生自修室於31日至531日考試期間延長開放時間。期間有需要使用自修室人士，即日起可親身或以郵遞方式申請入座證。

考生將獲優先分配座位

市民可在設有學生自修室的公共圖書館索取有關申請表格及細則，或從公共圖書館網頁瀏覽及下載申請表格細則。截止申請日期為23日，以郵戳所示日期為準，結果會於221日至28日張貼於相關公共圖書館告示板。

申請人須為公共圖書館登記讀者，而公開試及專業考試考生將獲優先分配座位。申請人只可遞交一份申請表及選擇下列一個入座時段。

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31日至57日（須憑證入座）

入座時段：

上午：上午8時至下午1230
下午：下午1245分至515
晚上：下午530分至晚上10時（星期一至五）
　　　下午530分至晚上930分（星期六、日及公眾假期）

58日至31日（座位先到先得，無須憑證入座）

開放時間：

上午8時至晚上10時（星期一至五）
上午8時至晚上930分（星期六、日及公眾假期）

有需要時會更改開放時間或服務安排

另外，香港公共圖書館可因應公共衞生考慮或其他特殊情況，在有需要時更改學生自修室的開放時間或服務安排，請留意公共圖書館的最新公布。

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