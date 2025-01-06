圖書館自修室3.1至5.31延長開放　即日起接受申請入座證

公開試將至，康樂及文化事務署今日(6日)宣布，香港公共圖書館學生自修室於3月1日至5月31日考試期間延長開放時間。期間有需要使用自修室人士，即日起可親身或以郵遞方式申請入座證。

考生將獲優先分配座位

市民可在設有學生自修室的公共圖書館索取有關申請表格及細則，或從公共圖書館網頁瀏覽及下載申請表格及細則。截止申請日期為2月3日，以郵戳所示日期為準，結果會於2月21日至28日張貼於相關公共圖書館告示板。

申請人須為公共圖書館登記讀者，而公開試及專業考試考生將獲優先分配座位。申請人只可遞交一份申請表及選擇下列一個入座時段。