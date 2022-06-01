圖輯｜中環街市微型藝術展 帶你走進古今香港

市區重建局及華懋集團合辦《細塑今昔•智建未來》微型藝術展今日開幕，合共展出100件作品，為香港歷年最大型的微型藝術展，當中有25件更是全新作品。行政長官林鄭月娥、發展局長黃偉綸、市區重建局主席周松崗、市區重建局行政總監韋志成及華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興將出席主禮。

林鄭月娥表示，為保育中環街市流過不少汗水和淚水，當時為保留該殘破建築物，面對不少反對聲音，去年8月成功活化及開幕，至今日已錄得800萬名人次到場，對中環街市有今日成果感到高興。席間，她亦將出任發展局長期間收到的微型歷史建築磁石送給中環街市，並由華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興接收。

市民欣賞100件微縮作品，遊走全港十八區特色景點，如維港放煙花夜景、大坑舞火龍，蘭桂坊夜夜笙歌的熱鬧景象，細味當中社區面貌、人民生活；亦猶如走入時光隧道，觀摩五十年代簡單生活，伯伯手持雀籠到茶居一盅兩件，過著閑適生活；屋邨內令小朋友流連忘返、包羅萬有的玩具店；改建前的中環街市，檔販營運。更可如置身夢工場的光影世界，當中奇異博士、《星聲夢裡人》的主角一一現身「香港」。

《細塑今昔 · 智建未來》微型藝術展