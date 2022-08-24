圖輯｜山頂纜車周六重開　票價升逾六成單程62元

山頂纜車完成升級工程，全新的第六代車廂和完成翻新總站將於本周六（27日）投入服務。山頂纜車在開幕階段推出港人優惠，包括快閃網上優惠及感謝香港通行證，市民可低至50元購買來回車票，但10月31日後將實行新票價，水平較去年停駛前加價逾六成，當中成人單程車票由37元上調至62元。

新車增設下山前向座位減暈車浪

第六代山頂纜車的車身長度較上一代車長近一倍，載客量由120人增至210人。新車增設22個下山時前向座位，供易暈車浪者選擇；同時增加寬度的車窗和天窗為車廂提高空間感，讓乘客飽覽維港景色。至於車廂地板採用「優化了的波浪地板」，以提高安全性及增加舒適度。另外，纜車亦新增無障礙設施，車廂內設有8個配備安全帶的多用途輪椅或嬰兒車車位，而車站由入口至車廂地台全路段不設梯級，和有低桌面設計，方便不同需要人士。

新巴15C線重開

新巴宣布，接駁中環天星碼頭和花園道山頂纜車總站的15C號線，周六(27日)將會恢復服務，每日早上10時至晚上10時由天星碼頭開出、早上10時10分至晚上10時10分由纜車總站開。另外，特快山頂路線X15線將改為只於周六、日及公眾假期服務，中環天星碼頭10:00開、山頂18:00開。