團結基金：未來6至10年本港私樓落成量存下跌風險

團結香港基金有關土地房屋政策研究報告指，本港私樓中長期供應不太樂觀，雖然私人住宅熟地供應上年度回升至1.86萬個，但只屬假反彈，因為當中4,570個屬於「縮則」增加的單位，撇除後熟地供應僅1.4萬個仍屬較低水平，意味未來6至10年落成量存在下跌風險。

基金預料，政府主導供應，亦即賣地及鐵路項目供應均存在斷層風險，直至新發展區供應落成，私樓落成量才有回升跡象。報告指，過去一段時間政府依賴啟德供應，預計2022至2026年較大量供應將來自東涌擴展區。至於大部分鐵路項目熟地儲備近乎耗盡，只可供應4,150個單位，其餘幾個項目仍處於早期階段，未能招標，以致出現供應斷層。

去年私人住宅供應按年跌逾3成

另外報告提到，本港去年私人住宅供應落成量按年跌31%，由於疫情導致地盤停工、勞工短缺、政府審批進度放慢，但預料2022至2026年年均落成量1.73萬個，維持較合理水平，略低於過去5年年均的1.75萬個。

報告指，有較多補地價項目未來5年將進入收成期，加上至今年3月，待批預售樓花同意書涉及單位達2.48萬個，意味未來1至2年私樓落成量處於較高水平，而去年上蓋工程動工量大幅反彈2倍至近2.15萬個，亦意味未來2至3年落成量偏高。