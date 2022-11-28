團結香港基金創科博覽下月回歸 展神舟十二宇航員出艙航天服等50國家展品

「創科博覽」闊別4年回歸，今年將展出國家級展品約50項，包括首次來港的「星級展品」中國太空站、中國第一輛火星探測車「祝融號」、「地表最快」磁浮列車模型等，實物更有月球土壤樣本、2021年神舟十二號航天員劉伯明、湯洪波出艙所穿的「飛天」艙外航天服等，展覽下月12日至22日在灣仔會展舉行，毋須登記，免費入場，主辦單位團結香港基金雖希望比上屆2018年時約15萬人次更多，向更多學生和年青人展示國家和本港科研實力，鼓勵加入創科行列，但因疫情影響，調整目標定於12萬人次。

展覽主題「科技引領未來」，展示國家「十三五」科技創新成就，並慶祝回歸25周年，回顧香港科研成果。在展示國家科研成就，展品涵蓋航天、陸地、深海、智能和生物科技領域。到港實物展品中，冬奧火炬更可供參觀人士輪候手持打卡。而部分首次來港出展模型展品均達「高仿級別」，當中深潛器「奮鬥者」號更可讓參觀人士走入其中，以沉浸式體驗深潛作業。

率先探險火星

為加強學生和年青人興趣，展覽設有多個虛擬實景(VR)或擴增實景(AR)科普新體驗，包括太空遨遊、火星探險、月球漫步等創意場景。

團結香港基金在得到國家科技部、中聯辦教育科技部等國家機構支持，協助籌備各領域展品來港展出。基金總裁鄭李錦芬表示，過去3屆一半參觀人士為學生，雖希望可比2018年時吸引15萬人次更多，但考慮到疫情影響，現時估計吸引到12萬人次；而場地可容納5至6,000人同時參觀，惟因防疫需要會稍為減少，人多時將按香港會議展覽中心的建議管制人流，包括須在展館外輪候，強調會做足防疫措施確保健康安全。

同場加映本港自主研發優秀成果

博覽同場展出「香港特區25周年科研成果」，香港各所大學資深科學家組成評審委員會評選出25項具代表性科研成果也會同場展出，包括中大研發，已在全球90多個國家採用的「創創性產前診斷技術」、理工參與國家航天的火星探測相機等。