團結香港基金：未來5年公私營房屋達標 冀精簡審批簡化地契 壓低建築成本

團結香港基金發表《香港房屋趨勢導航2025》。報告指出，未來5年，私人住宅和公營房屋的年均落成量分別達1.71萬和3.77萬伙，達到《長遠房屋策略》目標。就私樓市場而言，基金會建議政府繼續精簡審批簡化地契；公屋方面，料建築成本不斷增加，建議政府重新檢視「插針樓」和地形複雜地盤的成本效益。
公屋供應方面，報告預計2025/26至2029/30年度期間，傳統公屋年均3.21萬個單位，超越《長策》3.08萬個的目標，為《長策》2014年公布以來首次出現。加上簡約公屋正在穩步推進，未來5年公營房屋年均落成量將達到3.77萬個。報告指，即使計及可能出現潛在延誤，預計未來10年傳統公營房屋落成量仍將超出《長策》目標約7%至31%；但要在2026/27年度前達成4.5年輪候時間目標，3萬個簡約公屋單位的短期填補作用不可或缺。
報告又預計，未來4年房委會的年度建築開支將增加73%，考慮到未來有一定供應緩衝提供空間，建議當局應重新檢視「插針樓」和地形複雜的發展地盤的成本效益，控制不斷膨脹的建築開支。
官地發展時間延長 或因地盤複雜等因素
私人住宅方面，未來5年私人住宅供應將呈現「先高後低」現象，料2025和2026年每年約2萬個，2027至2029將回落至1.5萬至1.6萬個。報告又分析了2011至2020年招標並已完成發展周期的逾百塊官地，發現近年發展時間延長33%，逾半時間涉及施工前後階段，原因或是地盤複雜性和興建公共設施要求，促請政府繼續精簡審批程序，簡化地契條款。
基金會副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，私人住宅發展周期各階段都出現明顯放緩，預示未來落成量將逐步回落。發展周期延長及其他不利因素，導致近年賣地市場沉寂，減低發展商提交具競爭力標價的興趣和意願，建議當局繼續精簡審批程序，簡化地契條款。
貿易戰持續或影響樓市
就中美貿易戰方面，葉文祺表示，因近年落成的住宅在過去幾年招標和興建，料貿易戰對本港未來5年私人住宅落成量影響不大；惟若貿易戰持續，可能影響樓市及發展商投地信心，補地價步伐亦可能放慢，影響5年後至未來10年落成量；又不排除日後因應貿易戰情況及對經濟影響而更新預測。
對於政府應否將商業地皮改作住宅用途，葉文祺說，本港支持發展創科和新產業，對傳統寫字樓需求減少，認為在新發展區較有條件將部分商業地轉為住宅用途。
他相信，隨著未來發展模式轉變，以往賣地為庫房帶來大額收入的情況不復見，未來政府或透過新發展區土地資源，以較低土地成本吸引新興產業及人才進駐，從而提升利得稅和薪俸稅收入，改善政府財政收入結構。