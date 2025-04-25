團結香港基金：未來5年公私營房屋達標 冀精簡審批簡化地契 壓低建築成本

團結香港基金發表《香港房屋趨勢導航2025》。報告指出，未來5年，私人住宅和公營房屋的年均落成量分別達1.71萬和3.77萬伙，達到《長遠房屋策略》目標。就私樓市場而言，基金會建議政府繼續精簡審批簡化地契；公屋方面，料建築成本不斷增加，建議政府重新檢視「插針樓」和地形複雜地盤的成本效益。

公屋供應方面，報告預計2025/26至2029/30年度期間，傳統公屋年均3.21萬個單位，超越《長策》3.08萬個的目標，為《長策》2014年公布以來首次出現。加上簡約公屋正在穩步推進，未來5年公營房屋年均落成量將達到3.77萬個。報告指，即使計及可能出現潛在延誤，預計未來10年傳統公營房屋落成量仍將超出《長策》目標約7%至31%；但要在2026/27年度前達成4.5年輪候時間目標，3萬個簡約公屋單位的短期填補作用不可或缺。